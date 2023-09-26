Популярные макароны быстрого приготовления могут стать дефицитом в России

Сообщается, что ранее доставка пакетиков со специями для Rollton, осуществлялась из Европы, которая, в свою очередь, закупила их в Северной Африке и других странах.

Однако в настоящее время цепочки поставок нарушены, и приходится искать новые маршруты доставки. По данным ряда источников, Россия может начать получать пакетики со специями из Китая.

Представители Rollton отметили, что дефицита и проблем с логистикой нет.

"Производство и доставка продукции до ритейлеров происходят в штатном режиме, а в наших приправах нет компонентов из Китая. Мы также не планируем и импорт сырья через эту страну", - приводит комментарий компании издание The Bell.

Месяц назад Telegram-канал Mash предупредил, что в России может возникнуть дефицит макарон быстрого приготовления "Доширак". Проблемы с продукцией объясняют падением курса рубля, что привело к нехватке сотрудников на производстве.

Хотя производители Rollton и "Доширак" публично отрицают наличие каких-либо проблем, отмечается, что они сталкиваются с трудностями в закупке различного сырья.