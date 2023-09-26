Рынок труда в Латвии: нужно больше чиновников

Сокращение коснулось частного сектора, а в публичном секторе число вакансий даже выросло: в госуправлении широкое предложение свободных рабочих мест - 5,6 тыс.

Учитывая, что в стране неуклонно сокращается численность местного населения, а общий прирост населения наблюдается за счет украинских беженцев, можно сказать, что все, кто хотел, работу нашли.

"Низкое число безработных в Латвии может создать ошибочное представление о том, что внутренних резервов рабочих рук в Латвии больше не осталось. Но это далеко не так", - говорит экономист Банка Латвии Олег Красноперов.

Есть две группы занятых лиц, в которых резервы еще достаточны и их следует учитывать. Первая - молодежь, вторая - мужчины среднего возраста.

"В случае латвийской молодежи корень низкой занятости кроется в низком распространении и престиже профессионального образования и соответствующих мест практики. Трудоустройству мужчин среднего возраста в Латвии мешают несколько факторов - устаревшее образование и низкое распространение пожизненного образования, слабые цифровые навыки, ухудшение состояния здоровья", - отмечает Красноперов.

Надо сказать, отдельно стоило бы изучить причины, по которым так много вакансий предлагает госуправление, и кто именно требуется.

Кроме того, существует вероятность наличия гоголевских мертвых душ в темной истории государственных вакансий. А именно, вакансия существует, но практической необходимости в ней нет и она систематически не заполняется.