Рынок труда в Латвии: нужно больше чиновников

Во 2-м квартале этого года в Латвии было 25,3 тыс. свободных рабочих мест, что на 1,2 тыс., или на 4,4% меньше, чем в прошлом году в тот же период, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Об этом пишет Dienas Bizness.
Сокращение коснулось частного сектора, а в публичном секторе число вакансий даже выросло: в госуправлении широкое предложение свободных рабочих мест - 5,6 тыс.
Учитывая, что в стране неуклонно сокращается численность местного населения, а общий прирост населения наблюдается за счет украинских беженцев, можно сказать, что все, кто хотел, работу нашли.
"Низкое число безработных в Латвии может создать ошибочное представление о том, что внутренних резервов рабочих рук в Латвии больше не осталось. Но это далеко не так", - говорит экономист Банка Латвии Олег Красноперов.
Есть две группы занятых лиц, в которых резервы еще достаточны и их следует учитывать. Первая - молодежь, вторая - мужчины среднего возраста.
"В случае латвийской молодежи корень низкой занятости кроется в низком распространении и престиже профессионального образования и соответствующих мест практики. Трудоустройству мужчин среднего возраста в Латвии мешают несколько факторов - устаревшее образование и низкое распространение пожизненного образования, слабые цифровые навыки, ухудшение состояния здоровья", - отмечает Красноперов.
Надо сказать, отдельно стоило бы изучить причины, по которым так много вакансий предлагает госуправление, и кто именно требуется.
Кроме того, существует вероятность наличия гоголевских мертвых душ в темной истории государственных вакансий. А именно, вакансия существует, но практической необходимости в ней нет и она систематически не заполняется.
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