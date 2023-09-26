Министр рассказал сколько составят бюджетные расходы в следующем году

В свою очередь министр здравоохранения убежден, что необходимо еще больше повышать акциз на сигареты и алкоголь, поскольку злоупотребляющие ими люди решают свои проблемы со здоровьем за счет бюджета здравоохранения.

Министр финансов Арвил Ашераденс согласился с тем, что это влияет на политику в области здравоохранения, но в то же время тактика Минфина в области акцизов нацелена на гармонизацию с другими странами Балтии.

Как пояснил представитель Минфина Илмар Шнюцинс, цель состоит не в том, чтобы привлечь больше покупателей из соседних стран, а в том, чтобы снизить риски контрабанды. Если налог повышается резко, в течение одного года, то это создает большие риски контрабанды. Если же повышать уровень налога постепенно, в течение трех лет, то риски будут ниже.

Правительство во вторник одобрило ряд предложений Минфина по налоговой политике, которые предположительно будут приняты вместе с бюджетом на 2024 год. В числе предложений - повышение акцизов на алкоголь, нефтепродукты, табачные изделия и налога на азартные игры, упрощение применения налога для микропредприятий и изменения порядка применения подоходного налога с населения, налога на добавленную стоимость, налога на природные ресурсы и налога на прибыль предприятий, в том числе введение обязательного авансового платежа для банков в размере 20% от прибыли за предыдущий год.