Ставки акцизов на алкогольные напитки, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных курительных устройствах, компоненты для приготовления жидкости, используемые в электронных курительных устройствах, табачные изделия-заменители постепенно будут повышаться с 2024 года. Поправки к закону "Об акцизном налоге" подготовлены Минфином и переданы на утверждение.
В Латвии постепенно подорожают сигареты и алкоголь. На сколько?
Глава Минфина указывает, что необходимо увеличить доходы госбюджета для обеспечения полноценного функционирования и развития государственных функций, в том числе необходимо дополнительное финансирование для обеспечения развития здравоохранения, внутренней и внешней безопасности, системы образования.
Минфин отмечает, что основные цели в повышении акцизного налога на табачные изделия, жидкости для электронных сигарет и продукты-заменители табака заключаются не в ограничении свободного обращения этих продуктов на общем рынке Евросоюза, а в уменьшении их воздействия на здоровье жителей, а также в обеспечении доходов государственного бюджета.
В связи с этим с 1 марта 2024 года планируется поэтапное повышение ставок акцизного налога на сигареты, сигары и сигариллы, курительный табак (мелко нарезанный табак, другой курительный табак), табачный лист, нагреваемый табак, жидкости для электронных сигарет и табакозаменители в течение трех лет, чтобы сделать их менее доступными для населения, а также сократить разницу в розничных ценах на взаимозаменяемые продукты. В свою очередь, повышение ставок акцизов на упомянутую продукцию в 2025 и 2026 годах произойдет с 1 января.
Предлагается поэтапно повышать акциз на сигареты в среднем на 5,6% в год, при этом рост цены на одну пачку составит около 0,14-0,2 евро.
В настоящее время ставка акцизного налога на сигареты за грамм табака (согласно ставке акцизного налога 2023 года) составляет примерно 0,14 евро. По сравнению со ставкой акцизного налога за грамм табака для других табачных изделий, таких как сигары и сигариллы, он составляет 0,02 евро, для курительного табака и табачного листа - 0,09 евро, а для нагреваемого табака - около 0,22 евро. В расчетах принято, что одна сигарета - это один грамм табака, одна сигара - три грамма табака (может содержать до 6,15 грамма табака), одна сигарилла - 2,65 грамма табака.
Планируется ежегодно увеличивать ставку акциза на сигары и сигариллы в среднем на 23,8% в год, чтобы приблизить ставку акциза на один грамм табака к ставке акциза на сигареты и нагреваемый табак. Таким образом, достигнув в 2026 году ставки акцизного налога в 240 евро за 1000 штук, ставка акцизного налога на один грамм табака составит примерно 0,08 евро.
Ожидается, что для курительного табака (мелко нарезанного табака и другого курительного табака) и табачного листа ставка акцизного налога будет увеличиваться каждый год на 10%, достигнув, таким образом, в 2026 году ставки акцизного налога в размере 122,3 евро за 1000 граммов табака, что сделает ставку акциза на один грамм табака равной 0,12 евро. В настоящее время ставка акциза на курительный табак составляет 67% от минимального акциза на сигареты, поэтому эта пропорция сохранится и в будущем периоде повышения акциза.
Ожидается, что ставка акцизного налога на нагреваемый табак будет повышаться на 5% каждый год, так что в 2026 году она достигнет 252 евро за 1000 граммов.
Ожидается, что ставка акцизного налога на жидкость для электронных сигарет и компоненты для ее приготовления будет повышаться в среднем на 21% каждый год, так что в 2026 году ставка акцизного налога достигнет 0,35 евро за миллилитр жидкости.
Ожидается, что ставка акцизного налога на табачные изделия в Латвии будет повышаться в среднем на 10% каждый год, так что в 2026 году ставка акцизного налога достигнет 160 евро за 1000 граммов продукта.
Алкогольные напитки не относятся к товарам первой необходимости. Таким образом, повышение акциза на алкогольную продукцию не влияет на количество денежных средств жителей, которые направлены на приобретение предметов первой необходимости.
В период с 2015 по 2021 год включительно акциз на алкогольную продукцию повышался ежегодно. Ставки акцизов на вина, cброженные напитки и промежуточные продукты с содержанием абсолютного спирта, не превышающим 15 процентов, увеличены на 73,4%, на промежуточную продукцию (с содержанием абсолютного спирта от 15% до 22%) - на 85,7%, на прочие алкогольные напитки - на 28,9% и на пиво - на 165%. В Латвии акциз на алкогольные напитки последний раз повышали 1 марта 2021 года.
В настоящее время ставка акциза на 100 литров пива в Латвии составляет 8,2 евро за каждый процент содержания абсолютного спирта, выраженный с точностью до одной десятой, но не менее 15,2 евро за 100 литров, в том числе за 100 литров пива, сброженных напитков с абсолютным содержанием спирта до 6% - 64 евро, за 100 литров вина, сброженных напитков с содержанием абсолютного спирта выше шести процентов и промежуточных продуктов с содержанием абсолютного спирта, не превышающим 15% - 111 евро, за 100 литров промежуточных продуктов с содержанием абсолютного спирта от 15% до 22% - 185 евро, на прочие алкогольные напитки установлен акциз в размере 1724 евро за 100 литров абсолютного спирта.
Наиболее выгодный в бюджетном отношении вариант повышения ставок акцизов, который обеспечил бы дополнительные поступления в государственный бюджет, предусматривает увеличение акциза по группе алкогольных напитков "прочие алкогольные напитки" на 5% ежегодно в течение следующих трех лет, а по остальным группам алкогольной продукции (пиво, вина, напитки брожения и промежуточные продукты) - ежегодно в среднем на 10% в течение следующих трех лет.
Ставки акцизов на алкогольную продукцию будут повышены 1 марта 2024 года, 1 марта 2025 года и 1 марта 2026 года.
В том числе планируется повысить ставку акциза на пиво с нынешних 8,2 евро за каждый процент содержания абсолютного спирта на 100 литров до 9 евро в 2024 году, 9,8 евро в 2025 году и 10,8 евро в 2026 году.
Ожидается, что минимальный акциз на пиво за 100 литров будет повышен с нынешних 15,2 евро до 16,7 евро в 2024 году, 18,1 евро в 2025 году и 20 евро в 2026 году.
Ожидается, что акциз на вино будет повышен с нынешних 111 евро за 100 литров до 122 евро в 2024 году, 134 евро в 2025 году и 148 евро в 2026 году. Такое же повышение ставки акциза предлагается и для напитков брожения с содержанием абсолютного спирта свыше 6%.
Ожидается, что ставка акцизного налога для сброженных напитков с абсолютным содержанием спирта до 6% будет повышена с нынешних 64 евро за 100 литров до 70 евро в 2024 году, 77 евро в 2025 году и 85 евро в 2026 году.
Для промежуточной продукции с абсолютным содержанием спирта до 15% акцизную ставку предполагается повысить с нынешних 111 евро за 100 литров до 122 евро в 2024 году, 134 евро в 2025 году и 148 евро в 2026 году.
Для промежуточной продукции с абсолютным содержанием спирта от 15% до 22% акцизный налог планируется повысить с нынешних 185 евро за 100 литров до 203 евро в 2024 году, 222 евро в 2025 году и 244 евро в 2026 году.
Планируется повысить акциз на прочие алкогольные напитки с нынешних 1724 евро за 100 литров абсолютного спирта до 1810 евро в 2024 году, 1900 евро в 2025 году и 1995 евро в 2026 году.
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