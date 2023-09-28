В Латвии постепенно подорожают сигареты и алкоголь. На сколько?

Наиболее выгодный в бюджетном отношении вариант повышения ставок акцизов, который обеспечил бы дополнительные поступления в государственный бюджет, предусматривает увеличение акциза по группе алкогольных напитков "прочие алкогольные напитки" на 5% ежегодно в течение следующих трех лет, а по остальным группам алкогольной продукции (пиво, вина, напитки брожения и промежуточные продукты) - ежегодно в среднем на 10% в течение следующих трех лет.

Ставки акцизов на алкогольную продукцию будут повышены 1 марта 2024 года, 1 марта 2025 года и 1 марта 2026 года.

В том числе планируется повысить ставку акциза на пиво с нынешних 8,2 евро за каждый процент содержания абсолютного спирта на 100 литров до 9 евро в 2024 году, 9,8 евро в 2025 году и 10,8 евро в 2026 году.

Ожидается, что минимальный акциз на пиво за 100 литров будет повышен с нынешних 15,2 евро до 16,7 евро в 2024 году, 18,1 евро в 2025 году и 20 евро в 2026 году.

Ожидается, что акциз на вино будет повышен с нынешних 111 евро за 100 литров до 122 евро в 2024 году, 134 евро в 2025 году и 148 евро в 2026 году. Такое же повышение ставки акциза предлагается и для напитков брожения с содержанием абсолютного спирта свыше 6%.

Ожидается, что ставка акцизного налога для сброженных напитков с абсолютным содержанием спирта до 6% будет повышена с нынешних 64 евро за 100 литров до 70 евро в 2024 году, 77 евро в 2025 году и 85 евро в 2026 году.

Для промежуточной продукции с абсолютным содержанием спирта до 15% акцизную ставку предполагается повысить с нынешних 111 евро за 100 литров до 122 евро в 2024 году, 134 евро в 2025 году и 148 евро в 2026 году.

Для промежуточной продукции с абсолютным содержанием спирта от 15% до 22% акцизный налог планируется повысить с нынешних 185 евро за 100 литров до 203 евро в 2024 году, 222 евро в 2025 году и 244 евро в 2026 году.

Планируется повысить акциз на прочие алкогольные напитки с нынешних 1724 евро за 100 литров абсолютного спирта до 1810 евро в 2024 году, 1900 евро в 2025 году и 1995 евро в 2026 году.