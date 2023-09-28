Известно, какая компания в основном виновна в задержке проектирования Rail Baltica

В результате конкурса проектов военной мобильности CEF в 2021 году Латвия получила финансирование в размере 9,8 млн евро, в том числе часть иностранной финансовой помощи составила 4,9 млн евро.

На конкурс заявок 2022 года Латвия подала заявку на финансирование в размере 553,2 млн евро, в том числе на финансирование CEF в размере 470,24 млн евро, обеспечив бюджетное софинансирование в размере 82, 98 млн евро. По итогам конкурса Латвия индикативно получит финансирование в размере 377,6 млн евро, в том числе иностранную финансовую помощь в размере 298 млн евро.

Проект договора о финансировании согласовывается с Европейским исполнительным агентством по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA). Подписание договора о финансировании запланировано на октябрь 2023 года.

Также в докладе отмечается, что в период 2014-2023 гг. Латвия получит финансирование в размере 915,86 млн евро, в том числе часть иностранной финансовой помощи в размере 744,36 млн евро. Распределение финансирования определено восемью подписанными договорами и одним еще не подписанным договором о финансировании с CINEA.

Министерство сообщения отмечает, что в 2017 году затраты на латвийскую часть проекта прогнозировались в размере 1,9 млрд евро, а в 2021 году - уже в 4,6 млрд евро. В 2022 году затраты на реализацию проекта в Латвии оцениваются в 7,5 млрд евро, но точные расчет ы будут известны только после завершения этапа проектирования и нового анализа затрат в конце 2024 года.