Последний день! Еще можно успеть подать в VID заявление на автоматический возврат налога

Жители, получившие от Службы государственных доходов (VID) письма о возврате подоходного налога с населения, в понедельник, 2 октября, еще могут успеть подать заявление с указанием своего банковского счета, чтобы получить переплату налога автоматически, без подачи годовой декларации о доходах. Об этом сообщили агентству LETA представители VID.
Для тех жителей, которым письма были отправлены в бумажном виде, бланк заявления прилагается к письму. Его можно заполнить и подать в ближайшем центре обслуживания клиентов VID или отправить по почте.
С 30 августа по 8 сентября VID разослала письма нескольким тысячам жителей, которые, по подсчетам VID, могли переплатить подоходный налог с населения (IIN) за 2022 год. Письма были отправлены как в электронном виде, в системе EDS, так и в бумажном формате по задекларированному месту жительства.
Жители, заполнившие заявление и указавшие свой банковский счет до 2 октября, в будущем смогут получать переплату IIN при ее наличии автоматически, без подачи годовой декларации о доходах.
В свою очередь, если у человека есть чеки за обоснованные расходы - медицину, стоматологию, образование, детские кружки и пожертвования, - их все равно можно будет приложить к годовой декларации о доходах за предыдущие три года и вернуть по ним переплаченный налог.
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