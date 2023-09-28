Заявление на автоматический возврат налога необходимо подать в VID до 2 октября

Подача заявления доступна в системе электронного декларирования VID (EDS).

Для тех жителей, которым письма были отправлены в бумажном виде, бланк заявления прилагается к письму. Его можно заполнить и подать в ближайшем центре обслуживания клиентов VID или отправить по почте.

С 30 августа по 8 сентября VID разослала письма нескольким тысячам жителей, которые, по подсчетам VID, могли переплатить подоходный налог с населения (IIN) за 2022 год. Письма были отправлены как в электронном виде, в системе EDS, так и в бумажном формате по задекларированному месту жительства.

Жители, заполнившие заявление и указавшие свой банковский счет до 2 октября, в будущем смогут получать переплату IIN при ее наличии автоматически, без подачи годовой декларации о доходах.

В свою очередь, если у человека есть чеки за обоснованные расходы - медицину, стоматологию, образование, детские кружки и пожертвования, - их все равно можно будет приложить к годовой декларации о доходах за предыдущие три года и вернуть по ним переплаченный налог.