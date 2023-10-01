В воскресенье пройдет ежегодная индексация пенсий

Минблаг поясняет, что в этом году не будут применяться различные индексы, зависящие от накопленного страхового стажа человека. В результате прошлогодней высокой инфляции реальный прирост суммы страховых взносов зарплаты в 2022 году оказался меньше нуля или отрицательным, поэтому в расчет индекса он включен как коэффициент "0". Поэтому в этом году индекс состоит только из фактического индекса потребительских цен, определенного за период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. Таким образом, при индексации пенсий по старости независимо от накопленного страхового стажа будет применяться один индекс - фактический индекс потребительских цен.

Надбавки к пенсии по старости и инвалидности за один год страхования, накопленные до 31 декабря 1995 года, также будут проиндексированы с применением индекса 1,0640.

Минблаг призывает учесть, что из общей суммы пенсии и надбавки может быть вычтен подоходный налог с населения, что уменьшает сумму, подлежащую выплате. Это связано с тем, что пока человек еще работал и делал отчисления на социальное страхование, подоходный налог с населения с него не удерживался.

Размер своей пенсии человек может узнать на портале www.latvija.lv или обратившись в любое отделение Государственного агентства социального страхования (VSAA).

Индексация пенсий коснется всех получателей пенсий по старости, инвалидности, выслуге, и по случаю потери кормильца, которым они назначены или пересчитаны до 30 сентября текущего года.

С применениями тех же условий сегодня также будут проиндексированы компенсации по случаю потери трудоспособности и потере кормильца, предоставляемые в соответствии с Законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".