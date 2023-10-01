В воскресенье пройдет ежегодная индексация пенсий

В воскресенье, 1 октября, состоится ежегодная индексация пенсий и пособий, в результате которой будут проиндексированы пенсии, не превышающие 609 евро, сообщает Министерство благосостояния.
Цель индексации пенсий - обеспечить защиту от падения покупательной способности и не дать пенсиям потерять свою стоимость, пояснили LETA в Минблаге. Осенью этого года будет увеличен размер пенсий или их частей, которые не превышают 609 евро. Это значит, что проиндексирована будет вся сумма пенсии, если она не превышает 609 евро. Если же пенсия выше 609 евро, проиндексирована будет только эта сумма, т.е. те же 609 евро.
Увеличение будет зависеть как от размера пенсии, так и от применяемого индекса. Исключением являются политически репрессированные, инвалиды I группы и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которым проиндексируют все пенсии.
Индекс, по которому производится перерасчет пенсий, формируется из инфляции и части страховых взносов в процентах от реального увеличения размера заработной платы. Проще говоря, сумма заработной платы по страховым взносам - это сумма всех денег, из которых в течение года нужно было сделать взносы социального страхования, пояснил Минблаг.
В этом году к пенсиям по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца будет применяться индекс -1,0640.
Минблаг поясняет, что в этом году не будут применяться различные индексы, зависящие от накопленного страхового стажа человека. В результате прошлогодней высокой инфляции реальный прирост суммы страховых взносов зарплаты в 2022 году оказался меньше нуля или отрицательным, поэтому в расчет индекса он включен как коэффициент "0". Поэтому в этом году индекс состоит только из фактического индекса потребительских цен, определенного за период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. Таким образом, при индексации пенсий по старости независимо от накопленного страхового стажа будет применяться один индекс - фактический индекс потребительских цен.
Надбавки к пенсии по старости и инвалидности за один год страхования, накопленные до 31 декабря 1995 года, также будут проиндексированы с применением индекса 1,0640.
Минблаг призывает учесть, что из общей суммы пенсии и надбавки может быть вычтен подоходный налог с населения, что уменьшает сумму, подлежащую выплате. Это связано с тем, что пока человек еще работал и делал отчисления на социальное страхование, подоходный налог с населения с него не удерживался.
Размер своей пенсии человек может узнать на портале www.latvija.lv или обратившись в любое отделение Государственного агентства социального страхования (VSAA).
Индексация пенсий коснется всех получателей пенсий по старости, инвалидности, выслуге, и по случаю потери кормильца, которым они назначены или пересчитаны до 30 сентября текущего года.
С применениями тех же условий сегодня также будут проиндексированы компенсации по случаю потери трудоспособности и потере кормильца, предоставляемые в соответствии с Законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".
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