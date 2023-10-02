Передача: импорт продукции растительного происхождения из России почти утроился

Вместе с тем он подчеркнул, что импорт продовольствия из России не является незаконным и что значительная часть импортируемого из России продовольствия не остается в Латвии, а экспортируется.

Резкой критике импорт из России подверг председатель правления сельскохозяйственного кооператива VAKS Индулис Янсонс. Он отметил, что в настоящее время Россия обходит латвийских фермеров, поскольку в России можно выращивать культуры с гораздо более дешевыми минеральными удобрениями, а требования к защите растений там ниже.

Глава Ассоциации животноводческих хозяйств, а ныне министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (СЗК) не согласился с интервью и обратился за комментариями в Совет сотрудничества сельскохозяйственных организаций.

Гунтис Гутманис, глава совета, заявил, что не слышал о подобных случаях. Он сказал, что сам лично поддержал бы полный отказ от импорта российской продукции, но подчеркнул, что Латвия не может принять такое решение в одиночку.

Центральное статистическое управление не раскрывает, кто именно импортирует российскую сельскохозяйственную продукцию в Латвию, но можно назвать род занятий и количество компаний. В этом году четыре латвийских предприятия импортировали из России кукурузу, пять - горох и шесть - жмых.

Данные крупнейших оптовых торговцев кормами показывают, что тенденция в статистике внешней торговли соответствует увеличению оборота, в частности, одного торговца - ООО Avrora Baltic. До войны его оборот составлял 53 млн евро, а в прошлом году - почти 180 млн евро. До начала войны это предприятие еще являлось латвийским филиалом российской компании "Сентябрь". "Сентябрь" зарегистрирована в Липецкой области, примерно в 400 километрах от украинской границы.

Через месяц после российского вторжения акции компании были полностью перерегистрированы на гражданина Латвии Станислава Иванова, члена правления. В своей годовой отчетности компания указывает, что сотрудничает с российскими компаниями, продает пшеницу, кукурузу и горох. Из нее также следует, что большая часть оборота приходится на продажи в Великобритании, Швеции и Испании, однако в Латвии также был зафиксирован оборот в размере 42 млн евро. Компания согласия на интервью не дала.