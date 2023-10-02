Передача: импорт продукции растительного происхождения из России почти утроился

За последний год импорт продукции растительного происхождения из России в Латвию увеличился почти в три раза, что принесло российской экономике сотни миллионов евро, сообщила в воскресенье программа Латвийского телевидения (LTV) De Facto.
Несмотря на то, что в настоящее время Латвия импортирует из России гораздо меньше товаров, чем до вторжения в Украину, есть категории товаров, которые по-прежнему приносят огромные доходы российской экономике. К ним относятся корма для животных, особенно кукуруза, жмых из семян подсолнечника и другая сельскохозяйственная продукция, за которую Россия конкурирует с Украиной на мировом рынке.
В России, являющейся одним из крупнейших мировых экспортеров продовольствия, за последний год наблюдается рост экспорта, особенно в категории зерновых, и, вероятно, не последнюю роль в этом сыграли военные трофеи на оккупированном юге Украины. Во время своего визита в Латвию министр юстиции Украины подтвердил, что Россия вывезла на свою территорию похищенную сельскохозяйственную технику. Урожай также воровали и вывозили, но в каком объеме - сказать невозможно.
Ни одно латвийское ведомство не может ответить на вопрос, мог ли урожай с оккупированных Украиной территорий попасть в Латвию также из России. Однако Министерство земледелия отмечает, что такую вероятность нельзя исключать. В то же время Служба государственной безопасности подтвердила LTV, что увеличение импорта зерна и гороха из России также привлекло ее внимание, но от дальнейших комментариев отказалась.
Данные Центрального статистического управления свидетельствуют о том, что в прошлом году импорт российских продуктов питания в Латвию стремительно вырос. Например, в категории овощей - с 51 млн евро в 2021 году до 142 млн евро. Импорт продукции пищевой промышленности также вырос в два раза - с 55 млн евро в 2021 году до 115 млн евро в 2022 году. При этом особенно быстрыми темпами продолжает расти импорт российской кукурузы: если в 2021 году из России была ввезена 61 000 тонн кукурузы, то за первые семь месяцев текущего года уже 213 000 тонн.
После вторжения Латвия также быстро начала импортировать из России различные продукты переработки подсолнечника. Жмыха и других твердых остатков в прошлом году было ввезено в восемь раз больше, и объемы продолжают расти. Столь же неожиданно Латвия стала крупным импортером российского сушеного гороха, объемы которого в прошлом году выросли в четыре раза по цене и в два с половиной раза по весу.
Только за счет импорта этих трех продуктов в прошлом году российская экономика получила 135 млн евро, а за первые семь месяцев текущего года эта сумма превысила 105 млн евро.
Заместитель государственного секретаря Министерства земледелия Каспарс Цирсис заявил передаче, что неприятие министерством подобной практики является абсолютно очевидным и достаточно ясным, считая недопустимыми любые действия, которые могут прямо или косвенно способствовать финансированию преступной войны России в Украине.
Вместе с тем он подчеркнул, что импорт продовольствия из России не является незаконным и что значительная часть импортируемого из России продовольствия не остается в Латвии, а экспортируется.
Резкой критике импорт из России подверг председатель правления сельскохозяйственного кооператива VAKS Индулис Янсонс. Он отметил, что в настоящее время Россия обходит латвийских фермеров, поскольку в России можно выращивать культуры с гораздо более дешевыми минеральными удобрениями, а требования к защите растений там ниже.
Глава Ассоциации животноводческих хозяйств, а ныне министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (СЗК) не согласился с интервью и обратился за комментариями в Совет сотрудничества сельскохозяйственных организаций.
Гунтис Гутманис, глава совета, заявил, что не слышал о подобных случаях. Он сказал, что сам лично поддержал бы полный отказ от импорта российской продукции, но подчеркнул, что Латвия не может принять такое решение в одиночку.
Центральное статистическое управление не раскрывает, кто именно импортирует российскую сельскохозяйственную продукцию в Латвию, но можно назвать род занятий и количество компаний. В этом году четыре латвийских предприятия импортировали из России кукурузу, пять - горох и шесть - жмых.
Данные крупнейших оптовых торговцев кормами показывают, что тенденция в статистике внешней торговли соответствует увеличению оборота, в частности, одного торговца - ООО Avrora Baltic. До войны его оборот составлял 53 млн евро, а в прошлом году - почти 180 млн евро. До начала войны это предприятие еще являлось латвийским филиалом российской компании "Сентябрь". "Сентябрь" зарегистрирована в Липецкой области, примерно в 400 километрах от украинской границы.
Через месяц после российского вторжения акции компании были полностью перерегистрированы на гражданина Латвии Станислава Иванова, члена правления. В своей годовой отчетности компания указывает, что сотрудничает с российскими компаниями, продает пшеницу, кукурузу и горох. Из нее также следует, что большая часть оборота приходится на продажи в Великобритании, Швеции и Испании, однако в Латвии также был зафиксирован оборот в размере 42 млн евро. Компания согласия на интервью не дала.
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