Ассоциация: задержка платежей по ипотечным кредитам в Латвии не превышает 0,5%

Общее число ипотечных заемщиков с залогом в Латвии составляет около 124 000 (всего заемщиков и созаемщиков), а общая сумма непогашенных кредитов - 4,6 млрд. евро.

По данным ассоциации, в среднем у 72% заемщиков ежемесячный платеж в связи с повышением EURIBOR не увеличился более чем на 100 евро, а у 60% платеж по кредитному договору составляет менее 350 евро в месяц.

Анализ кредитного портфеля показывает, что количество неплательщиков не превышает 0,5% и не увеличивается. Число заемщиков, у которых в обозримом будущем могут возникнуть трудности, не должно превышать 1%, прогнозируют представители ассоциации, отмечая, что кредитный портфель латвийских банков в целом хорошего качества и что в настоящее время системных трудностей с ежемесячными платежами по ипотечным кредитам не наблюдается.

Банки, осознавая проблемы мировой, региональной и национальной экономики и их влияние на клиентов, ищут и предлагают взаимоприемлемые решения, сказали в ассоциации. Каждая ситуация с заемщиком рассматривается индивидуально, с учетом того, что потребности и случаи бывают разные, например, размер кредита, процентная ставка, трудности с платежеспособностью или просто желание клиента платить за кредит меньше. Заявление клиента рассматривается в соответствии с законодательством, политикой и процедурами банка.

В то же время Ассоциация обращает внимание на то, что некоторые заемщики сами отказываются от изменений в договоре ипотечного кредитования. В частности, если изменения вносятся из-за проблем с платежеспособностью клиента, то об этом событии должна быть сделана отметка в кредитном регистре Банка Латвии, что может существенно повлиять на возможности получения кредитов в будущем.