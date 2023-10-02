Как сделать санкции ЕС против России более эффективными?

- Какие действенные ограничительные меры против России еще остались в распоряжении ЕС?

- Думаю, что все-таки главный вопрос - выполнение уже веденных санкций. На днях я видел иранский беспилотник, который украинцы разобрали на части. И они показали, сколько в нем деталей европейского производства. Это исполнение санкций?! Иран уже давно под санкциями, и эти детали не должны находиться в их беспилотниках. Но почему-то мы не видим людей, арестованных за то, что они туда попали. Я не вижу задержанных изготовителей этих деталей. А если они были ввезены незаконно, где арестованные контрабандисты? Нет ни одного уголовного дела против тех, кто к этому причастен. И в этом состоит реальная проблема.

- Вы и ваш комитет находитесь в тесном диалоге с Еврокомиссией по вопросу конфискации российских активов. Какие последние новости по этому вопросу? Насколько соответствует действительности информация о том, что в 12 пакет санкций войдет предложение Еврокомиссии ввести налог на сверхприбыль, полученную от замороженных российских суверенных активов, которую можно будет перечислить в бюджет ЕС, а затем - на помощь Украине?