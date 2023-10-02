Эксперты рассказали, каким будет урожай зерновых в стране

Между тем, консультант LLKC по растениеводству в Прейли Инесе Магдаленока сообщила, что в Латгале часть урожая овса крестьяне отправили на обеспечение корма для скота. Урожаи овса в биологических хозяйствах также не высоки - от 1,2 до 1,8 тонны с гектара. У гречки, посеянной раньше и в более глинистых полях, под воздействием засухи урожай ниже, чем у более поздних посевов.

Вместе с тем, если в 2022 году урожайность летнего рапса составляла 1,57 тонны с гектара, то в этом году она снизилась до 1,42 тонны с гектара. В том числе сократились посевные площади - с 21 000 га в прошлом году до 10 100 га в этом году.

Кроме того, LLKC отмечает, что повышенная влажность во время образования клубней обеспечила крупные клубни картофелю, что давало надежду на высокий урожай, но это также способствовала распространению бактериального заражения, в результате чего могут возникнуть проблемы с хранением урожая.

Представители LLKC отмечают, что в этом году в Латвии картофель выращивали на 7500 гектарах по сравнению с 2022 годом, когда площадь посевов картофеля составляла 14 900 гектаров. Несмотря на то, что существенно сократилась общая площадь, урожай картофеля неплохой - он составляет 26,6 тонны с гектара по сравнению с 2022 годом, когда урожайность составляла 16,6 тонны с гектара. Общий урожай в этом году достиг 199 400 тонн.

LLKC ведет деятельность с 1991 года и является крупнейшим в Латвии консультирующим органом в сфере сельского хозяйства.