Эксперты рассказали, каким будет урожай зерновых в стране

Весенние заморозки, которые местами были очень сильными, и последовавшая за ними засуха в мае и июне существенно сократили урожай зерна и рапса по всей стране, сообщили в Латвийском центре сельскохозяйственных консультаций и образования (LLKC).
Консультант по растениеводству отдела растениеводства LLKC Андрис Скудра отмечает, что и погода минувшего сезона оказала существенное влияние на зимовку озимых.
"Большинство фермеров пересеяли их яровыми, часть не пересеяла, в результате всходы были редкими. В редких проросших озимых после восстановления влаги во второй половине лета проросли сорняки, что затруднило уборку урожая", - отмечает Скудра.
При этом, по его словам, на более тяжелых почвах в Земгале зерновые образовали более густые посевы, что помогло им перенести засуху и обеспечило более высокие урожаи, чем в остальных регионах Латвии.
По данным LLKC, если в прошлом году урожайность озимой пшеницы составляла в среднем 4,99 тонны с гектара, то в этом году она составила 4,22 тонны с гектара.
Посевные площади озимых в этом году также сократились. Если в прошлом году было засеяно 511 800 га, то в этом году - 503 500 га. А площади яровых в результате повторного засева увеличились с 268 300 га в прошлом году до 285 770 га в этом году.
Консультант по растениеводству отдела растениеводства LLKC Илзе Скудра отмечает, что в Курземе и Видземе урожайность очень разная, в том числе на ее уровень повлияло не только время посева, но и сорта, и расположение поля. Урожай летней пшеницы колеблется от 1,5 до 3,5 тонны с гектара.
Между тем, консультант LLKC по растениеводству в Прейли Инесе Магдаленока сообщила, что в Латгале часть урожая овса крестьяне отправили на обеспечение корма для скота. Урожаи овса в биологических хозяйствах также не высоки - от 1,2 до 1,8 тонны с гектара. У гречки, посеянной раньше и в более глинистых полях, под воздействием засухи урожай ниже, чем у более поздних посевов.
Вместе с тем, если в 2022 году урожайность летнего рапса составляла 1,57 тонны с гектара, то в этом году она снизилась до 1,42 тонны с гектара. В том числе сократились посевные площади - с 21 000 га в прошлом году до 10 100 га в этом году.
Кроме того, LLKC отмечает, что повышенная влажность во время образования клубней обеспечила крупные клубни картофелю, что давало надежду на высокий урожай, но это также способствовала распространению бактериального заражения, в результате чего могут возникнуть проблемы с хранением урожая.
Представители LLKC отмечают, что в этом году в Латвии картофель выращивали на 7500 гектарах по сравнению с 2022 годом, когда площадь посевов картофеля составляла 14 900 гектаров. Несмотря на то, что существенно сократилась общая площадь, урожай картофеля неплохой - он составляет 26,6 тонны с гектара по сравнению с 2022 годом, когда урожайность составляла 16,6 тонны с гектара. Общий урожай в этом году достиг 199 400 тонн.
LLKC ведет деятельность с 1991 года и является крупнейшим в Латвии консультирующим органом в сфере сельского хозяйства.
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