Подсчитано, сколько муниципалитеты в среднем тратят на образование

В 2024 году самоуправления в совокупности потратили на образование на 9,2% больше, чем в 2023 году. Только в шести самоуправлениях расходы на образование были ниже, чем в предыдущем году.

Наибольшее сокращение расходов на образование в 2024 году по сравнению с 2023 годом произошло в Алуксненском крае - на 14,8%, что, скорее всего, связано с оптимизацией сети школ, в рамках которой были закрыты пять малых сельских школ, а также проведена реформа общеобразовательных школ и учреждений образования по интересам.

В четырех самоуправлениях расходы на образование в 2024 году увеличились более чем на 20%, например, в Вараклянском крае - на 26,4%, а в Кекавском - на 25,5%. В семи самоуправлениях - Талсинском, Сигулдском, Огрском, Смилтенском, Цесисском, Бауском и Добельском краях - расходы на образование составили большую часть общего объема (свыше 50%).

В Риге, Юрмале, Аугшдаугавском, Екабпилсском, Саулкрастском и Валкском краях расходы на образование составили менее 40% общего объема.

В прошлом году расходы самоуправлений на образование в целом были пропорциональны численности населения. Разница между Саулкрастским краем, где на образование было потрачено 740 евро на человека, и Марупским краем - 1228 евро, составила 1,75.

В среднем в самоуправлениях Латвии на образование тратилось 925 евро на одного жителя, в Риге - 891 евро.