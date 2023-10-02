Повышение процентных ставок по кредитам: что предлагает правительство?

Об этом в понедельник, 2 октября, после заседания формирующих правительство партий заявила премьер-министр Эвика Силиня.

Премьер-министр сказала, что с кредитными банками и Банком Латвии будет продолжено обсуждение лучших предложений для максимально широкого круга получателей ипотечных кредитов.

Например, хотя бы о временном снижении несоразмерно высоких процентных ставок для физических лиц, отметила политик.

Ведется поиск и других альтернативных решений, в том числе по поддержке семей, сказала премьер-министр. Силиня отметила, что продолжает поддерживать диалог с кредитными учреждениями, кроме того, на этой неделе над этими вопросами будет работать и бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма.

Премьер-министр подчеркнула, что найти решения непросто, так как и на европейском уровне не так уж много решений, с которых можно было бы брать пример. Надо считаться с условиями каждой страны, например, в контексте Польши необходимо учитывать, что она не входит в еврозону.