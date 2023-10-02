В Лиепае магазин SPAR прекращает свою работу

При этом он заявил, что франчайзи, которому принадлежит магазин, является SIA Skarleta, поэтому точную дату закрытия комментировать невозможно.

Представитель SPAR допустил возможность того, что на закрытие магазина могло повлиять неблагоприятное местоположение, но добавил, что отношения между предприятием и SPAR Latvija закончились мирным путем.

Миллерс заявил, что Skarleta владеет двумя магазинами SPAR. Миллерс не стал комментировать информацию о другом магазине, который находится в Салдусе, на улице Ригас.

Информация Firmas.lv показывает, что в прошлом году Skarleta работала с оборотом 791 617 евро, что в 4,1 раза больше, чем в 2021 году, при этом у предприятия возник убыткок в 211 786 евро, в отличие от прибыли годом ранее.

Компания зарегистрирована в 1994 году, ее уставный капитал составляет 2916 евро.

В первый финансовый год деятельности, который длился почти 18 месяцев, с 7 июля 2021 года по 31 декабря 2022 года, предприятие SPAR Latvija работало с оборотом 167 343 евро и убытком 433 655 евро.

Компания SPAR Latvija зарегистрирована в июле 2021 года. Оплаченный капитал составляет 570 000 евро.