Рынок газа в Европе: бурные изменения после ухода "Газпрома"

Норвегия наращивает экспорт, Германия становится газовым хабом, Италия сможет снабжать Австрию, юг ФРГ и Венгрию. А Саудовская Аравия теперь будет производить СПГ.
Европейский рынок газа пришел в движение и быстро меняется, ведь свято место пусто не бывает. Если крайне нужное целому ряду стран топливо больше не поступает с востока, из России, которая в прошлом году перестала снабжать Германию, а в следующем году может прекратить прокачку газа в Австрию, то надо срочно наращивать поставки с севера, с запада, с юга, а заодно расширять необходимую инфраструктуру. Именно это сейчас и происходит, что подтверждает целый ряд сообщений самых последних дней.
Австрийская OMV закупает газ у норвежской Equinor
Так, 1 октября 2023 вступил в силу подписанный всего пару дней назад, 27 сентября, новый пятилетний договор между австрийской нефтегазовой компанией OMV и норвежской Equinor. Согласно ему, Австрия в течение пяти лет будет ежегодно получать из Норвегии 12 тераватт-часов (ТВт⋅ч) газа. Это приблизительно 1,2 млрд кубометров, и тем самым примерно пятая часть объемов, прописанных в действующем договоре с "Газпромом".
Тем самым OMV продолжает претворять в жизнь стратегию диверсификации поставок газа, подчеркивает компания в сообщении для прессы и напоминает, что она получает это топливо благодаря собственной разработке месторождений в Норвегии и Австрии (нынешним летом в альпийской республике обнаружено новое месторождение), забронировала на длительный срок регазификационные мощности на терминале по приему сжиженного природного газа (СПГ) в нидерландском Роттердаме и является к тому же участником платформы Евросоюза по совместным закупкам газа. Да и новый договор с Equinor далеко не первый с этой компанией, так что речь идет об объемах в дополнение к тем, что уже закреплены в действующих соглашениях. А с 2027 года OMV рассчитывает на крупные поставки из Румынии.
В тот же день, 1 октября, начал действовать контракт, который OMV заключила еще в начале июля. Он предусматривает бронирование газотранспортных мощностей в Германии и Италии в размере 40 ТВт⋅ч в год на период с октября 2023 по сентябрь 2026 и в размере примерно 20 ТВт⋅ч с октября 2026 по сентябрь 2028.
Таким образом, австрийская компания заблаговременно озаботилась не только увеличением поставок нероссийских объемов газа, но и обеспечением путей их доставки. Ведь российский газ OMV получает через Украину, а к концу 2024 года заканчивается срок действия пятилетнего российско-украинского договора о транзите газа, и Киев его продлевать не будет. Так что пока совершенно непонятно, продолжит ли "Газпром" с 2025 года снабжать Австрию, по какому маршруту и в каких объемах.
Германия становится газовым хабом
В этой ситуации Австрия сделала ставку на две соседние страны, которые до недавних пор были крупнейшими клиентами "Газпрома" в ЕС и имеют разветвленную систему газопроводов: Германию и Италию. Раньше обе страны получали российский газ транзитом через Австрию, теперь она по этим же трубам будет ввозить норвежское, африканское, азербайджанское или регазифицированное топливо в обратном направлении, реверсом. При этом ключевую роль предстоит играть именно Германии: расположенная в самом центре Европы, она все больше превращается в транзитную страну и одновременно в газораспределительный центр, в газовый хаб.
При этом высокоразвитая система немецких газопроводов и крупнейшие в ЕС мощности подземных хранилищ газа (ПХГ) позволяют широко использовать ФРГ как виртуальный хаб. Это означает, что норвежский газ по новому договору между OMV и Equinor будет поступать на северо-запад Германии, а на ее юго-востоке в Австрию будут прокачивать те же объемы, но вовсе не те же молекулы, что, естественно, снизит транспортные издержки.
Впрочем, значение Германии как транзитной страны тоже растет. Через ФРГ уже идет в Австрию регазифицированное топливо, поступающее в сжиженном виде в Роттердам, или в Чехию со второго нидерландского СПГ-терминала в Эмсхафене. А по газопроводам OPAL и EUGAL, построенным в свое время для дальнейшей транспортировки из балтийского городка Лубмина на юг российского газа из двух "Северных потоков", со следующего года тоже можно будет снабжать и Чехию, и Австрию. Именно для этой цели там же, на Балтике, в порту Мукран как раз сейчас идет сооружение крупного СПГ-терминала, состоящего сразу из двух регазификационных судов.
Италия строит трубопровод для газа из Северной Африки
Значение Италии как транзитной страны и даже южного хаба тоже будет расти, причем от этого может выиграть не только Австрия, но и Бавария на юге Германии. Дело в том, что Италия, долгое время, подобно ФРГ, сильно зависевшая от импорта российского газа, благодаря резкому увеличению поставок трубопроводного газа из Алжира, начавшемуся импорту из Азербайджана по трубопроводу TAP и расширению закупок СПГ еще в прошлом году смогла стать экспортером голубого топлива. В 2022 она сама использовала 67 млрд кубометров газа, а еще 4,2 млрд газа отправила за рубеж, главным образом в Австрию.
Поставки в северном направлении могут в ближайшие годы значительно вырасти, особенно если итальянскому энергетическому концерну Eni и ливийской государственной нефтяной компании NOC действительно удастся к 2026 году освоить два газовых месторождения - близ Триполи и на востоке Ливии. О соответствующем инвестиционном проекте в размере 7,4 млрд евро премьер-министр Италии Джорджа Мелони договорилась в январе этого года во время визита в ливийскую столицу.
Судя по всему, в Риме на перспективы этого проекта смотрят весьма оптимистично. Во всяком случае, 26 сентября министр энергетики Италии Джильберто Пикетто-Фратин в эксклюзивном интервью информационному агентству Reuters рассказал о намерении свой страны существенно увеличить мощности для транспортировки по территории страны африканского газа, а в перспективе, с 2030 года, и водорода. Именно с этой целью до 2027 года между городком Л'Акуила в центральной части Италии и Болоньей за 2,5 млрд евро будет проложен газопровод Adriatic Line. Он значительно расширит возможности для прокачки газа с юга на промышленный север страны, а оттуда по уже имеющейся инфраструктуре и за рубеж, прежде всего - в Австрию.
Австрийская трубопроводная система, в свою очередь, позволит, теоретически, прокачивать газ дальше в Венгрию, которая пока, правда, предпочитает поставки от "Газпрома": российский газ идет по "Турецкому потоку" и далее через Болгарию и Сербию по "Балканскому потоку". Но через Австрию газ из Италии мог бы поступать и в Баварию, которая после того, как "Газпром" прекратил снабжать Германию, стремится диверсифицировать и подстраховать пути доставки голубого топлива в эту индустриально развитую федеральную землю ФРГ.
В баварской столице Мюнхене подчеркивают, что поставки норвежского трубопроводного газа на север ФРГ и строительство СПГ-терминалов на немецком побережье Северного и Балтийского морей стабилизируют газоснабжение всей Германии, однако на случай перебоев или повреждения инфраструктуры южным федеральным землям нужен "план Б". А он состоит в увеличении поставок из Италии (трубопроводный и сжиженный газ) и через Хорватию (СПГ через действующий терминал).
Saudi Aramco займется теперь газовым бизнесом
Наконец, еще одна новость самых последних дней говорит о том, что опасаться дефицита СПГ на мировом рынке и, соответственно, запредельных цен на него вряд ли стоит. Дело в том, что за производство сжиженного газа взялся теперь мировой нефтяной гигант Саудовская Аравия.
28 сентября саудовская нефтяная госкорпорация Saudi Aramco объявила о своей первой инвестиции в газовую отрасль: за 500 млн долларов она станет миноритарным акционером американской компании Midocean Energy, которая собирается вложиться сразу в четыре СПГ-проекта в Австралии. При этом президент подразделения Aramco Upstream Насир аль-Наими недвусмысленно заявил, что корпорация Aramco "намерена стать одним из ведущих глобальных игроков на рынке СПГ".