Рынок газа в Европе: бурные изменения после ухода "Газпрома"

В тот же день, 1 октября, начал действовать контракт, который OMV заключила еще в начале июля. Он предусматривает бронирование газотранспортных мощностей в Германии и Италии в размере 40 ТВт⋅ч в год на период с октября 2023 по сентябрь 2026 и в размере примерно 20 ТВт⋅ч с октября 2026 по сентябрь 2028.

Таким образом, австрийская компания заблаговременно озаботилась не только увеличением поставок нероссийских объемов газа, но и обеспечением путей их доставки. Ведь российский газ OMV получает через Украину, а к концу 2024 года заканчивается срок действия пятилетнего российско-украинского договора о транзите газа, и Киев его продлевать не будет. Так что пока совершенно непонятно, продолжит ли "Газпром" с 2025 года снабжать Австрию, по какому маршруту и в каких объемах.

Германия становится газовым хабом

В этой ситуации Австрия сделала ставку на две соседние страны, которые до недавних пор были крупнейшими клиентами "Газпрома" в ЕС и имеют разветвленную систему газопроводов: Германию и Италию. Раньше обе страны получали российский газ транзитом через Австрию, теперь она по этим же трубам будет ввозить норвежское, африканское, азербайджанское или регазифицированное топливо в обратном направлении, реверсом. При этом ключевую роль предстоит играть именно Германии: расположенная в самом центре Европы, она все больше превращается в транзитную страну и одновременно в газораспределительный центр, в газовый хаб.