Ветряные турбины в Латвии: лишь сейчас разрабатывается руководство по охране птиц

В последнее время в Латвии стремительно продолжает расти число заявок на новые проекты по развитию ветряных парков, однако до сих пор не разработан единый подход и критерии оценки их возможного воздействия на птиц в важнейшие периоды - во время весенней и осенней миграции и в период гнездования.

Латвийский университет (ЛУ) в сотрудничестве с Управлением охраны природы (УОП) до конца ноября текущего года обещает разработать руководящие принципы и стандартизированную методику подготовки заключений орнитологов по оценке потенциального воздействия ветряных парков на птиц, а также карту зонирования рисков для территории Латвии в связи с местами концентрации птиц в периоды миграции или размножением особо охраняемых видов птиц.

Ведущий исследователь биологического факультета ЛУ Янис Приедниекс прогнозирует, что самые большие проблемы ждут девелоперов ветропарков в Вентспилсском крае, где есть важные места концентрации птиц как в лесах, так и за их пределами.

"Влияние на птиц неодинаковое: есть такие отряды, представители которых игнорируют ветряные станции, не боятся их и часто гибнут, есть такие, которые научились их избегать, например, маленькие орлы. Среди птиц, игнорирующих турбины, в международных публикациях чаще всего упоминаются морские орлы, в Латвии тоже недавно в очередной раз погиб один морской орел. Ветряные турбины также игнорируют чайки и крачки, а вот гуси их избегают. Орнитологи усиленно обращают внимание на области, например, на Курземское побережье, где на относительно небольшой территории планируется плотное размещение турбин высотой 250-300 метров, что оказало бы существенное влияние на мигрирующих, а также обитающих в лесу птиц. Через Курземе широким фронтом проходит миграция хищных птиц, после чего они в большом количестве концентрируются на мысе Колка. Планы по строительству ветропарков могут существенно повлиять на птиц, обитающих не только Латвии, но и в Финляндии, Швеции и России. Поэтому важно запланировать миграционные коридоры", - считает Приедниекс.

"Птицы погибают во время столкновения с ветряными турбинами, однако отрасль делает все возможное, чтобы вред был как можно меньше", - отметил советник по стратегической коммуникации европейской ассоциации ветровой энергетики Wind Europe Ги Вилем. Он рассказывает, что это делается тремя способами: методом отклонения столкновения, снижения влияния и компенсацией.