Европа уже в течение ближайшего месяца может остаться без запасов оливкового масла

По данным аналитической группы Mintec, на складах производителей Испании, на долю которых ранее приходилась половина поставок оливкового масла, осталось 115 000 тонн оливкового масла. Для сравнения: ежемесячно запасы сокращаются примерно на 60 000 тонн.

"Эксперты предупреждают, что при таких темпах запасы оливкового масла будут полностью исчерпаны еще до начала сбора урожая, который в Испании традиционно начинается в октябре", - указал аналитик компании Mintec Кайл Холланд.

Чтобы удовлетворить спрос, европейские компании вынуждены импортировать оливковое масло из Южной Америки.

"Сегодня практически невозможно купить оливковое масло. Все запасы распроданы", - сообщил глава британского подразделения компании Filippo Berio Вальтер Занре.

Объемы производства оливкового масла в мире сократились более чем наполовину. Например, в этом году объем производства составил 2,4 миллиона тонн, что не соответствует спросу, составляющему 3 миллиона тонн. Испания прогнозирует, что урожай этого года составит 650 000 тонн, что значительно меньше получаемых ранее 1,3 миллиона тонн.

Отмечается, что Тунис, Турция и Сирия объявили об экспорте оливкового масла, чтобы защитить собственное производство оливкового масла от высоких мировых цен.

Цены уже сейчас очень высоки. По оценкам Всемирного оливкового совета, в начале октября оливковое масло extra virgin стоило 8,52 евро за литр, что в четыре раза больше, чем в октябре 2020 года.

Кроме того, в первых числах октября с завода в Кордове (Испания) было похищено оливковое масло на сумму 500 000 долларов.

Однако даже высокие цены не смогли компенсировать потери, понесенные фермерами. Считается, что большую часть ущерба нанесла засуха. Расходы на оплату труда и энергию также возросли, в то время как доходы снизились.