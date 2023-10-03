Идея Минюста: за совершение трагического ДТП в состоянии опьянения будет грозить штраф до 3,1 миллиона евро

За нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения, если причинен легкий или средний вред здоровью потерпевшего, в качестве обязательного дополнительного наказания предложен штраф в размере от 3 100 до 1,24 млн евро.

За такие же нарушения, если в результате аварии причинены тяжкие телесные повреждения либо пострадавший погиб, штраф составит от 6200 до 3,1 млн евро.

За нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, следует назначать обязательное дополнительное наказание в том же размере.

В качестве обязательного дополнительного наказания за отказ от медицинского освидетельствования на концентрацию алкоголя в крови или нахождение в состоянии наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения, а также за оставление места ДТП после дорожно-транспортного происшествия предлагается штраф в размере от 3 100 до 1,24 млн евро, если нарушение повлекло за собой причинение легкого, среднего или тяжелого телесного повреждения либо смерть человека.

В случае неуплаты штрафа он заменяется лишением свободы.

Поправки также отменяют возможность применения общественных работ в качестве наказания, поскольку это не является эффективным сдерживающим фактором для подобных правонарушений, поясняет Министерство юстиции.