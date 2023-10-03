В будущем за совершение трагической аварии в нетрезвом состоянии планируется ввести в дополнение к основному наказанию обязательный штраф, который может составить от 6 200 евро до 3,1 млн евро.
Идея Минюста: за совершение трагического ДТП в состоянии опьянения будет грозить штраф до 3,1 миллиона евро
Во вторник подкомиссия Сейма по уголовному праву и политике наказаний одобрила подготовленные Министерством юстиции по предложению генерального прокурора Юриса Стуканса поправки к Уголовному закону, ужесточающие наказание для нетрезвых водителей.
Поправки предусматривают введение штрафа в качестве обязательного дополнительного наказания к другому виду наказания за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения и связанные с этим правонарушения.
Размер штрафа будет зависеть от тяжести совершенного правонарушения.
В качестве обязательного дополнительного наказания за управление транспортным средством без водительских прав соответствующей категории и в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения будет назначаться штраф в размере от 1 860 до 620 000 евро.
Такой же дополнительный штраф предусмотрен за управление транспортным средством или обучение вождению при концентрации алкоголя свыше 1,5 промилле, а также за управление транспортным средством или обучение вождению в состоянии наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения.
В качестве обязательного дополнительного наказания за отказ от медицинского освидетельствования также предлагается штраф в размере от 1 860 до 620 000 евро.
За нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения, если причинен легкий или средний вред здоровью потерпевшего, в качестве обязательного дополнительного наказания предложен штраф в размере от 3 100 до 1,24 млн евро.
За такие же нарушения, если в результате аварии причинены тяжкие телесные повреждения либо пострадавший погиб, штраф составит от 6200 до 3,1 млн евро.
За нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, следует назначать обязательное дополнительное наказание в том же размере.
В качестве обязательного дополнительного наказания за отказ от медицинского освидетельствования на концентрацию алкоголя в крови или нахождение в состоянии наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения, а также за оставление места ДТП после дорожно-транспортного происшествия предлагается штраф в размере от 3 100 до 1,24 млн евро, если нарушение повлекло за собой причинение легкого, среднего или тяжелого телесного повреждения либо смерть человека.
В случае неуплаты штрафа он заменяется лишением свободы.
Поправки также отменяют возможность применения общественных работ в качестве наказания, поскольку это не является эффективным сдерживающим фактором для подобных правонарушений, поясняет Министерство юстиции.
Уголовный закон в общем порядке уже сейчас предусматривает замену лишения денежного штрафа лишением свободы. Предлагаемые поправки распространяют это положение на преступления, совершаемые водителями в нетрезвом виде.
Согласно действующему Уголовному закону, неуплаченный штраф, превышающий 200 минимальных месячных заработных плат (124 000 евро), подлежит замене лишением свободы, при этом одна минимальная месячная заработная плата (620 евро) засчитывается в срок лишения свободы на пять дней, но не более чем на пять лет. Таким образом, если осужденный не сможет выплатить штраф в размере 3,1 миллиона евро, вместо этого ему придется провести пять лет в тюрьме.
Верховный суд постановил, что при определении размера штрафа, помимо общих положений о цели наказания и оценки смягчающих и отягчающих обстоятельств, суд должен учитывать также вредность совершенного преступления и финансовое положение виновного. Финансовое положение лица, совершившего преступление, в соответствии с положениями Уголовного закона, определяется путем оценки его способности безотлагательно выплатить штраф или получить прогнозируемый доход, который позволил бы ему выплатить штраф в установленный законом срок.
Поправки продвигаются потому, что анализ статистической информации, имеющейся в распоряжении прокуратуры, показал, что даже после вступления в силу предыдущих изменений назначаемое лицу наказание не достигает поставленной цели. Значительное число водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, по-прежнему остается, отметили в министерстве.
Хотя количество таких правонарушений снизилось на 60%, оно все еще остается высоким, поясняют в министерстве.
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