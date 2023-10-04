Не только падение курса рубля: у экономики РФ еще одна серьезная проблема

Российский рубль снова дешевеет и уже достиг отметки 100 рублей за доллар. И все это несмотря на различные меры, предпринимаемые российским правительством для стабилизации курса рубля. Но это не единственная проблема российской экономики - начинает стремительно расти инфляция, сообщает "Агентство".
Президент России Владимир Путин перестал повторять одно из самых распространенных своих утверждений о том, что "инфляция в России гораздо ниже, чем в Германии, Франции и США".
Последний раз он делал подобные заявления в мае. Теперь Путин регулярно требует от своих подчиненных остановить рост цен. Он делал это несколько раз в августе и сентябре, хотя публично об этом не сказал ни слова.
По официальным оценкам, инфляция в России по-прежнему находится на низком уровне: по данным российского государственного агентства "Росстат" (которое часто публикует выгодные правительству данные), рост цен с начала года достиг 4,32%.
Однако многие популярные товары и услуги в 2023 году подорожали на несколько десятков процентов, свидетельствуют исследования "Агентства".
Самый большой рост цен в этом году в России приходится на овощи и фрукты. Капуста подорожала в 1,7 раза, морковь и лимоны стоят почти в полтора раза дороже. Апельсины, яблоки и виноград стоят на треть дороже. Среди других продуктов больше всего выросли цены на сахар (19%), курицу (18%) и баранину (12%).
Значительно поднялись цены на отдых и путешествия. При этом лидирует по росту цен не только зарубежный туризм (поездки в Турцию и Египет подорожали в 1,6 и 1,4 раза соответственно), но и отдых на Черноморском побережье и в Крыму - в 1,5 раза. Гостиницы, дома отдыха и пансионаты стали дороже на 14-17%, а внутренние перелеты - на 10%.
Цены на лекарства также поднялись. Они росли в 3-6 раз быстрее инфляции, в том числе цена противоотечного препарата "Фуросемид" выросла на 23%, а цены на аспирин и но-шпу - на 15% и 16% соответственно.
Цены на дизельное топливо выросли на 29%, бензин марки 98 - на 8%. Цены на легковые автомобили поднялись на 6%, больше всего выросли цены на подержанные иномарки - на 11%.
Значительно выросли также цены на ветеринарные и медицинские услуги. На вакцинацию животных цены выросли на 10%. Визит к ветеринару и первый визит к врачу-специалисту стали дороже на 8%.
Ряд аналитиков утверждают, что Кремль фальсифицирует статистику и публикует ложные данные о состоянии российской экономики.
Заявление Кремля о том, что "от санкций Россия только выиграет", выглядит невероятным. В мае Financial Times опубликовала статью, в которой обобщаются факторы, показывающие, что цифры и статистика, предоставленные российскими властями, не отражают реальную экономическую ситуацию.
Таким образом, можно сделать вывод, что утверждение Путина о том, что инфляция в России ниже, чем на Западе, было частью его пропагандистской кампании по оправданию войны в Украине. Однако, согласно исследованию, инфляция в России выросла, и это является дополнительной нагрузкой на экономику страны.
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