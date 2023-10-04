Значительно поднялись цены на отдых и путешествия. При этом лидирует по росту цен не только зарубежный туризм (поездки в Турцию и Египет подорожали в 1,6 и 1,4 раза соответственно), но и отдых на Черноморском побережье и в Крыму - в 1,5 раза. Гостиницы, дома отдыха и пансионаты стали дороже на 14-17%, а внутренние перелеты - на 10%.

Цены на лекарства также поднялись. Они росли в 3-6 раз быстрее инфляции, в том числе цена противоотечного препарата "Фуросемид" выросла на 23%, а цены на аспирин и но-шпу - на 15% и 16% соответственно.

Цены на дизельное топливо выросли на 29%, бензин марки 98 - на 8%. Цены на легковые автомобили поднялись на 6%, больше всего выросли цены на подержанные иномарки - на 11%.

Значительно выросли также цены на ветеринарные и медицинские услуги. На вакцинацию животных цены выросли на 10%. Визит к ветеринару и первый визит к врачу-специалисту стали дороже на 8%.

Ряд аналитиков утверждают, что Кремль фальсифицирует статистику и публикует ложные данные о состоянии российской экономики.

Заявление Кремля о том, что "от санкций Россия только выиграет", выглядит невероятным. В мае Financial Times опубликовала статью, в которой обобщаются факторы, показывающие, что цифры и статистика, предоставленные российскими властями, не отражают реальную экономическую ситуацию.

Таким образом, можно сделать вывод, что утверждение Путина о том, что инфляция в России ниже, чем на Западе, было частью его пропагандистской кампании по оправданию войны в Украине. Однако, согласно исследованию, инфляция в России выросла, и это является дополнительной нагрузкой на экономику страны.