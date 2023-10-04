Нобеля по химии вручили за изучение квантовых точек

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2023 год стали три ученых из США - Мунги Бавенди (Массачусетский технологический институт), Луиc Брюс (Колумбийский университет) и уроженец России Алексей Екимов (Nanocrystals Technology Inc). Премия присуждена им за открытие и синтез квантовых точек - "частиц настолько малых, что их размер определяет их свойства". О своем решении Нобелевский комитет сообщил в среду, 4 октября.

78-летний ученый, выпускник Ленинградского государственного университета Алексей Екимов с 1999 года живет и работает в США. Его работы положили начало исследованию в мире полупроводниковых нанокристаллов, известных как квантовые точки.

Утечка имен лауреатов Нобелевской премии до их объявления

Ранее в тот же день, еще до объявления лауреатов, крупные шведские СМИ опубликовали электронное письмо, отправленное академией наук, в котором были названы их имена. Однако вскоре после этого представители Нобелевского комитета заявили Reuters и телеканалу SVT, что речь идет об ошибке и решение о премии этого года по химии еще не принято.