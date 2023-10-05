В Латвии снова выращивают сахарную свеклу

Из-за зависимости от литовских производителей сахара пока существенное распространение этой культуры на наших полях не прогнозируется.

В Латвии посадки сахарной свеклы в этом году достигли площади почти 2500 га. Это произошло в результате сотрудничества ООО Otaņku dzirnavnieks с сахарным заводом Nordic Sugar Kedainai AB в Кедайняй.

Опрошенные редакцией латвийские производители сахарной свеклы высоко оценивают участие Otaņku dzirnavnieks в возобновлении процесса выращивания сахарной свеклы и предлагаемые компанией услуги по выращиванию, сбору и транспортировке сахарной свеклы.

ООО Pampāļi в этом сезоне по поступившему от ООО Otaņķu dzirnavnieks в прошлом году предложению выращивает сахарную свеклу на площади 150 га. Договор на выращивание и поставку сахарной свеклы сахарному заводу Nordic Sugar Kedainiai AB заключен на два года.

Совладелец предприятия Мартиньш Валько говорит, что согласился на предложение по следующим причинам: "Pampāļi и раньше выращивали сахарную свеклу. Выращивание этой культуры выгодно как экономически, так и агрономически. Свеклу перерабатывает сахарный завод, производя сахар. В свою очередь, мы используем для кормов и отходы, и листья сахарной свеклы".

Валько очень осторожен в прогнозах о расширении в Латвии площадей сахарной свеклы. Он подчеркивает - решения крестьян будут зависеть от потребности литовского завода в сахарной свекле. А завод уже сообщил о намерении скупать сахарную свеклу на расстоянии не более 100 километров.

Хозяин ООО Pampāļi отказался назвать обещанную за сахарную свеклу плату. По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении редакции, в этом году урожайность сахарной свеклы достигает 100 т/га и завод платит за нее 50 евро/т.