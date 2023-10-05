Дополнено ⟩ Нормы, устанавливающие порог минимального дохода, признаны несоответствующими Конституции

Таким образом, они регулируют одни и те же правоотношения. Поэтому КС постановил, что дело не может быть прекращено и необходимо оценить соответствие как первоначально оспариваемых норм, так и новых оспариваемых норм статьям 1 и 109 Конституции.

КС признал, что законодатель как в первоначально оспариваемых нормах, так и в новых оспариваемых нормах урегулировал важнейшие вопросы, связанные с определением порога минимального дохода, и предусмотрел объективный метод определения порога минимального дохода.

Оценивая, выполнил ли законодатель обязательство по регулярному пересмотру порога минимального дохода, КС признал, что новые оспариваемые нормы обеспечивают регулярный пересмотр порога минимального дохода, поскольку он основан на самых актуальных имеющихся у законодателя данных о медианном доходе. С другой стороны, при первоначальных нормах законодатель не обеспечивал регулярный пересмотр порога минимального дохода, поскольку допустил, что порог минимального дохода может быть основан на данных, полученных пять лет назад. Таким образом, КС признал, что изначально оспариваемые нормы не соответствуют статьям 1 и 109 Конституции.