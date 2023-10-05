Сегодня Конституционный суд (КС) провозгласил несоответствующими Конституции нормы, устанавливающие порог минимального дохода и период его пересмотра.
Дополнено ⟩ Нормы, устанавливающие порог минимального дохода, признаны несоответствующими Конституции
Дело было возбуждено по заявлению 20 бывших депутатов Сейма. Они просили КС оценить соответствие первой части 33-й статьи закона о социальных услугах и социальной помощи и второй и третьей частей статьи 2.2 закона о социальной безопасности 1-й и 109-й статьям Конституции.
Первоначально оспариваемые в деле нормы действовали до 30 июня этого года и определяли порог минимального дохода - 109 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 76 евро для остальных членов домохозяйства, а также предусматривали регулярность пересмотра этого порога - не реже одного раза в три года.
8 марта этого года Сейм принял поправки к первоначально оспариваемым нормам, которые вступили в силу 1 июля. Оспариваемые нормы в действующей редакции определяют способ определения порога минимального дохода и нижнего предела - 20% медианного дохода, а также то, что этот порог пересматривается каждый год.
КС пришел к выводу, что первоначально оспариваемые нормы были выражены в новой редакции и, таким образом, могут быть признаны утратившими силу. Однако суд счел необходимым убедиться, изменилась ли по существу правовая ситуация, созданная оспариваемыми нормами. КС признал, что указанный вопрос является социально значимым и затрагивает существенные общественные интересы, и хотя законодатель внес изменения в первоначально оспариваемые нормы, они по-прежнему предусматривают порядок определения порога минимального дохода.
Таким образом, они регулируют одни и те же правоотношения. Поэтому КС постановил, что дело не может быть прекращено и необходимо оценить соответствие как первоначально оспариваемых норм, так и новых оспариваемых норм статьям 1 и 109 Конституции.
КС признал, что законодатель как в первоначально оспариваемых нормах, так и в новых оспариваемых нормах урегулировал важнейшие вопросы, связанные с определением порога минимального дохода, и предусмотрел объективный метод определения порога минимального дохода.
Оценивая, выполнил ли законодатель обязательство по регулярному пересмотру порога минимального дохода, КС признал, что новые оспариваемые нормы обеспечивают регулярный пересмотр порога минимального дохода, поскольку он основан на самых актуальных имеющихся у законодателя данных о медианном доходе. С другой стороны, при первоначальных нормах законодатель не обеспечивал регулярный пересмотр порога минимального дохода, поскольку допустил, что порог минимального дохода может быть основан на данных, полученных пять лет назад. Таким образом, КС признал, что изначально оспариваемые нормы не соответствуют статьям 1 и 109 Конституции.
КС пришел к выводу, что, хотя законодатель определил меры поддержки для обеспечения определенных основных потребностей в минимальном объеме, нельзя признать, что каждый нуждающийся человек будет иметь доступ к достаточной поддержке для удовлетворения всех своих основных потребностей. Таким образом, предусмотренный в новых оспариваемых нормах порядок определения порога минимального дохода в совокупности с мерами системы социального обеспечения не обеспечивает каждому нуждающемуся человеку возможность достойной жизни. Следовательно, новые оспариваемые нормы также не соответствуют статьям 1 и 109 Конституции.
КС пришел к выводу, что признание изначально оспариваемых норм недействительными с момента их принятия приведет к правовой нестабильности и будет противоречить цели социальной помощи. С другой стороны, в отношении новых оспариваемых норм КС пришел к выводу, что законодатель должен ввести такую систему социальной помощи, которая обеспечивала бы прозрачное, эффективное и адресное оказание поддержки, причем изменения должны быть согласованы с государственным бюджетом на следующий финансовый год. Таким образом, суд признал необходимым и допустимым, чтобы новые оспариваемые нормы оставались в силе в течение определенного периода времени. Они утратят силу с 1 января 2025 года.
Статья 1 Конституции гласит, что Латвия является независимой демократической республикой. В свою очередь, 109-я статья Конституции определяет, что каждый имеет право на социальное обеспечение по возрасту, нетрудоспособности, безработице и в других установленных законом случаях.
Дело возбуждено по заявлению 20 оппозиционных депутатов Сейма предыдущего, 13-го, созыва, в основном партии "Согласие".
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