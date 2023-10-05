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CNN: США передадут Украине конфискованное иранское оружие

Deutsche Welle
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Стенд с иранским оружием на выставке в Дохе
Стенд с иранским оружием на выставке в Дохе Фото: DW

Украина получит от США тысячи единиц оружия и более миллиона патронов, конфискованных у Ирана из-за нарушения им резолюции ООН.

США передадут Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия и патронов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников в среду, 4 октября.

Как отмечает CNN, этот шаг поможет сгладить нехватку вооружений, с которой сталкиваются украинские военные, ожидающие дополнительных средств и техники от Вашингтона и их союзников. ВСУ уже получили от США более миллиона патронов для стрелкового оружия калибром 7,62 мм, конфискованных у Ирана.

США конфисковало оружие, незаконно передаваемое в Йемен

Правительство США получило право собственности на это оружие 20 июля 2023 года в рамках гражданского иска о конфискации имущества против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Боеприпасы были конфискованы военно-морскими силами США на транзитном судне Marwan 1, следовавшем без флага какой-либо страны. Оно переправлялось из Ирана в Йемене в нарушение резолюции 2216 Совета Безопасности ООН.

Всего за последний год ВМС США конфисковали тысячи иранских автоматов и более миллиона патронов с судов, используемых Ираном для доставки оружия в Йемен, напоминает CNN.

По данным телеканала, администрация президента Джо Байдена несколько месяцев размышляла над тем, как законно передать Украине оружие, которое хранится на объектах США по всему Ближнему Востоку.

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