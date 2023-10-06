СМИ: часть пользователей солнечных панелей совершили дорогостоящую ошибку

Изменения касаются системы учета. В настоящее время действует система нетто-учета - она подсчитывает, сколько киловатт-часов электроэнергии производитель передает в Sadales tīkls, а сколько забирает обратно, игнорируя цену электроэнергии на момент передачи и взятия. Такая система чрезвычайно выгодна владельцам домашних солнечных панелей. Они производят электроэнергию в светлое время суток, когда число потребителей и их спрос на электроэнергию относительно невелики, а получают ее обратно в вечерние часы, когда потребителей много и спрос на электроэнергию высок.

Проблема упомянутой системы заключается в том, что электроэнергию нельзя хранить, она имеет ценность только тогда, когда имеется достаточное количество потребителей. Поэтому в светлое время суток, когда солнечные панели производят большое количество электроэнергии, а потребителей мало, цена на электроэнергию близка к нулю или даже отрицательная, а по вечерам, когда производители хотят получить ее обратно, цена намного выше.

А поскольку хранить электроэнергию нет возможности, Sadales tīkls, чтобы вернуть ее владельцам домашних солнечных панелей, покупает энергию на бирже Nordpool по цене в несколько раз дороже.

Вторая проблема - чрезвычайно быстрый рост количества устройств микрогенерации (солнечные панели языком чиновников) - в конце года прогнозируется, что количество таких устройств вырастет до 20 тысяч, а их общая производственная мощность составит 140-160 МВт, то есть около 15% нынешней генерируемой мощности всей Латвии. Прием этой энергии в сеть требует крупных и дорогостоящих работ по преобразованию электрораспределительной сети.