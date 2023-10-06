Латвия и Эстония закупят военную технику почти на 700 млн. евро

Эстонский центр оборонных инвестиций (EDIC) подписал договор со Scania, Veho и Volvo на закупку различных видов военной техники для вооруженных сил Эстонии и Латвии в течение ближайших семи лет. Общая сумма соглашения составляет около 693 млн. евро.
"В прошлом силы обороны получали подержанную технику от союзников, но в условиях ухудшения ситуации с безопасностью в Европе такие возможности исчерпаны", - пояснил Эрко Сепри, руководитель стратегической категории центра оборонных инвестиций по транспортным средствам, оборудованию и логистике.
Он отметил, что "впервые в истории у нас появилась возможность заказать для Сил обороны Эстонии новые машины, в которых они действительно нуждаются".
Сепри подчеркнул, что в рамках масштабного проекта особое внимание уделяется деталям, чтобы получить наилучшую цену и условия поставки военных машин как для Эстонии, так и для Латвии.
Veho будет поставлять автомобили полной массой до пяти тонн, Volvo Eesti и Scania Eesti - полной массой свыше пяти тонн.
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Поставляемые автомобили варьируются от логистических машин для использования на дорогах до тактических машин для использования на бездорожье. Заказ и поставка автомобилей будут осуществляться отдельными партиями, первая из которых поступит в следующем году.
Срок действия договора - семь лет, но при необходимости он может быть продлен еще на три года. Подписанный договор позволяет приобрести транспортные средства не только Силам обороны Эстонии, но и организации Kaitseliit, Департаменту полиции и пограничной охраны, учреждениям, находящимся под эгидой Министерства обороны Латвии.
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