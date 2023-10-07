Видео, Фото ⟩ Несмотря на бурю, люди в Пурвциемсе встали в очередь за книгами

В субботу, 7 октября, в книжном магазине прошла грандиозная распродажа - покупатели могли приобрести товары со скидкой от 15% до 40%.

Причем, чем позже покупатель придет в магазин, тем большую скидку он получит. Так с 23:00 до 24:00 скидки в магазине составят 40%.

Администрация магазина уверяет, что скидки распространяются на любой товар, который будет в наличии на полках.

Галерея: Большая распродажа в книжном магазине

Видео: Большая распродажа в книжном магазине

Вечером в субботу, 7 октября, в Латвии продолжает бушевать шторм.