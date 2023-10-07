Видео, Фото ⟩ Несмотря на бурю, люди в Пурвциемсе встали в очередь за книгами

Вечером в субботу, 7 октября, несмотря на бурю, которая бушует в Латвии, жители Риги встали в большую очередь в книжный магазин. Люди приехали в рижский микрорайон Пурвциемс, чтобы со скидкой приобрести книги и канцелярские принадлежности.
В субботу, 7 октября, в книжном магазине прошла грандиозная распродажа - покупатели могли приобрести товары со скидкой от 15% до 40%.
Причем, чем позже покупатель придет в магазин, тем большую скидку он получит. Так с 23:00 до 24:00 скидки в магазине составят 40%.
Администрация магазина уверяет, что скидки распространяются на любой товар, который будет в наличии на полках.
Галерея: Большая распродажа в книжном магазине
Видео: Большая распродажа в книжном магазине
Вечером в субботу, 7 октября, в Латвии продолжает бушевать шторм.
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