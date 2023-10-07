Видео ⟩ Вечерний удар ХАМАС по Тель-Авиву

По информации ХАМАС, в ответ на авиаудар Израиля по Газе было выпущено 150 ракет.

После обстрела центральных районов Израиля в субботу вечером ранены по меньшей мере девять мирных жителей, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на данные медиков.

Группировка ХАМАС заявила, что выпустила по Израилю 150 ракет.

Израильская организация "Красный щит Давида" (аналог Красного креста) заявил, что в городе Ришон-ле-Цион серьезные ранения получили два 28-летних мужчины. Кроме того, в городе Явне ранена 73-летняя женщина и 77-летний мужчина. Кроме того, ранен 24-летний мужчина в городе Бат-Ям и еще четверо человек - в Тель-Авиве, пишет Русская служба BBC.