Долг клиентов RNP за отопление за последние годы уменьшился более чем на 10 млн евро

Работа с должниками является одним из приоритетных направлений деятельности компании, чтобы обеспечить непрерывность обслуживания, своевременное выполнение ремонтных работ и возможности участия домов в программах реновации.

С 2019 года, когда общая сумма задолженности клиентов перед поставщиками услуг составляла 45,6 млн евро, она сократилась более чем на 10 млн евро и в сентябре этого года составила 35,2 млн евро.

Этого удалось достичь за счет улучшения коммуникации с клиентами, например, внедрив новые системы напоминаний, новые критерии работы с должниками, новые методы взыскания задолженностей, передав эти функции в аутсорсинг.

В прошлом отопительном сезоне долг клиентов за отопление составлял 5,06 млн евро, а в конце сентября - 2,68 млн евро.

Как сообщили в компании, с учетом прогноза погоды подключение отопления в управляемых RNP домах может начаться с понедельника.

RNP принадлежит Рижской думе. В его ведении находится более 3800 жилых домов и сооружений общей площадью более 7,5 млн кв. м. В 2022 году оборот компании составил 61,973 млн евро, что на 0,6% больше, чем в предыдущем году, а прибыль выросла на 7,4% до 4,535 млн евро.