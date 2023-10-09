Часть прибыли Latvenergo направят ​​на поддержку пользователей

В понедельник правительство поддержало подготовленный Министерством климата и энергетики (МКЭ) доклад "Комплексные меры по решению проблематики компонента обязательной закупки и развитию рынка электроэнергии", предусматривающий ряд мер по обеспечению поддержки пользователей путем направления на их реализацию части прибыли AS Latvenergo.
Как сообщили в МКЭ, правительство поддержало ряд мер в энергетической сфере, на реализацию которых в 2024 году планируется направить 86,2 млн евро. Из них важнейшими мерами являются поддержка защищенных пользователей и создание системы целевой поддержки для снижения негативного влияния высоких цен на благосостояние населения.
Согласно концептуальному докладу, держатель государственных долей капитала Latvenergo из дивидендных выплат должен будет направить в госбюджет 2024 года не менее 199,3 млн. евро.
МКЭ предлагает с 1 января следующего года продолжать применять поддержку защищенных пользователей для покрытия выплат по счетам за электроэнергию. А именно, снижение для многодетных семей в размере 25 евро ежемесячно, а для остальных групп - 20 евро.
На обеспечение поддержки ежегодно до 2026 года планируется направлять 23,9 млн евро.
МКЭ вскоре направит на рассмотрение Кабинета министров соответствующие поправки к "Правилам торговой услуги для защищенного пользователя", чтобы с 1 января 2024 года поддержка защищенных пользователей уже применялась.
Несмотря на то, что с весны этого года цены на энергоресурсы стабилизировались, целью по-прежнему является обеспечение максимально автоматизированной системы целевой поддержки, которая будет использоваться в ситуации чрезвычайно высокого роста цен на энергоресурсы. Применять поддержку планируется не постоянно в течение всего отопительного сезона, а в момент, когда на рынке будет констатирован чрезвычайный рост цен на энергоресурсы.
Информационная система компенсации затрат на энергоресурсы (EIKIS) автоматически определит домохозяйства, квалифицирующиеся на получение поддержки. Это будут группы домохозяйств с низким и средне-низким уровнем дохода, то есть те, ежемесячные расходы которых на жилье за одного члена семьи могли бы составить 30% и более от уровня доходов домохозяйства.
Этой системой будет оказана целенаправленная поддержка тем домохозяйствам, которые подвержены риску энергетической бедности. Приблизительная доля домохозяйств, которые могли бы квалифицироваться на поддержку, составляет около 40-50% от числа домохозяйств в Латвии. Законопроект об этой системе в июне этого года был одобрен правительством и сейчас внесен в Сейм.
Как отмечает МКЭ, система отберет данные о доходах, пенсиях, пособиях и месте жительства из баз данных ряда ведомств - Службы государственных доходов (VID), Государственного агентства социального страхования (VSAA), управления по делам гражданства и миграции (PMLP). Над разработкой и внедрением системы работает Государственное бюро по контролю за строительством (BVKV). Внедрение системы целевой поддержки также рекомендуют Еврокомиссия (ЕК), Международное энергетическое агентство (МЭА) и Организация экономического сотрудничества и развития. В 2024 году на внедрение и поддержание EIKIS планируется направить 290 000 евро.
В свою очередь, на стабилизацию и снижение роста тарифов на электроэнергию домохозяйствам планируется направить до 50 млн евро. О резервировании дивидендов AS Latvenergo для компенсации роста тарифов на электроэнергию правительство договорилось еще 26 сентября этого года. МКЭ в сотрудничестве с вовлеченными сторонами сейчас работает над различными решениями по ограничению роста тарифов.
До 1 ноября МКЭ представит на рассмотрение Кабинета министров доклад с оценкой того, в каком размере и виде применение снижения тарифов AS Sadales tīkls должно продолжиться в 2024 году и каков общий необходимый размер финансирования.
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