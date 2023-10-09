Часть прибыли Latvenergo направят ​​на поддержку пользователей

Информационная система компенсации затрат на энергоресурсы (EIKIS) автоматически определит домохозяйства, квалифицирующиеся на получение поддержки. Это будут группы домохозяйств с низким и средне-низким уровнем дохода, то есть те, ежемесячные расходы которых на жилье за одного члена семьи могли бы составить 30% и более от уровня доходов домохозяйства.

Этой системой будет оказана целенаправленная поддержка тем домохозяйствам, которые подвержены риску энергетической бедности. Приблизительная доля домохозяйств, которые могли бы квалифицироваться на поддержку, составляет около 40-50% от числа домохозяйств в Латвии. Законопроект об этой системе в июне этого года был одобрен правительством и сейчас внесен в Сейм.

Как отмечает МКЭ, система отберет данные о доходах, пенсиях, пособиях и месте жительства из баз данных ряда ведомств - Службы государственных доходов (VID), Государственного агентства социального страхования (VSAA), управления по делам гражданства и миграции (PMLP). Над разработкой и внедрением системы работает Государственное бюро по контролю за строительством (BVKV). Внедрение системы целевой поддержки также рекомендуют Еврокомиссия (ЕК), Международное энергетическое агентство (МЭА) и Организация экономического сотрудничества и развития. В 2024 году на внедрение и поддержание EIKIS планируется направить 290 000 евро.

В свою очередь, на стабилизацию и снижение роста тарифов на электроэнергию домохозяйствам планируется направить до 50 млн евро. О резервировании дивидендов AS Latvenergo для компенсации роста тарифов на электроэнергию правительство договорилось еще 26 сентября этого года. МКЭ в сотрудничестве с вовлеченными сторонами сейчас работает над различными решениями по ограничению роста тарифов.

До 1 ноября МКЭ представит на рассмотрение Кабинета министров доклад с оценкой того, в каком размере и виде применение снижения тарифов AS Sadales tīkls должно продолжиться в 2024 году и каков общий необходимый размер финансирования.