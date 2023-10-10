Инфографика ⟩ Уровень безработицы в сентябре уменьшился до 5,3%

К концу сентября в NVA было зарегистрировано 47 415 безработных, что на 1680 человек меньше, чем месяцем ранее (49 095 безработных).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце сентября по-прежнему был в Рижском регионе - 4,2% экономически активного населения, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее, а самый высокий уровень сохранился в Латгале - 10,7%, что на 0,2 процентных пункта меньше.

В Курземе уровень зарегистрированной безработицы в сентябре снизился на 0,3 процентного пункта до 5,2% экономически активного населения, а в Земгале и Видземе - на 0,1 процентного пункта и в конце месяца составил соответственно 4,9% и 5,3%.

В Риге уровень зарегистрированной безработицы в сентябре снизился на 0,1 процентного пункта, составив в конце месяца 4,3% экономически активного населения.

В прошлом году уровень зарегистрированной безработицы составлял 6,1% экономически активного населения.