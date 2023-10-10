Фото ⟩ В Испании автобус въехал в толпу людей; есть погибшие

В результате ДТП погибли женщины в возрасте 60 и 19 лет, а также 17-летний парень.

Пострадали еще несколько человек, один из которых получил серьезные травмы.

Несмотря на то, что серьезно пострадал и автобус, примерно 30 пассажиров, которыми были студенты-медики, не пострадали.

Авария произошла, когда водитель автобуса не справился с управлением на крутой улице - он сначала выехал на встречную полосу, а затем продолжил движение по тротуару и въехал в торговый центр.

По информации СМИ, у автобуса не сработали тормоза.

Мэр объявил в городе трехдневный траур. Полиция начала расследовать обстоятельства произошедшего.