Фото ⟩ В Испании автобус въехал в толпу людей; есть погибшие

В городе Кадис на юге Испании в понедельник автобус съехал с проезжей части и врезался в пешеходов, в результате чего погибли три человека, сообщил мэр города Бруно Гарсиа, пишет dpa.
В результате ДТП погибли женщины в возрасте 60 и 19 лет, а также 17-летний парень.
Пострадали еще несколько человек, один из которых получил серьезные травмы.
Несмотря на то, что серьезно пострадал и автобус, примерно 30 пассажиров, которыми были студенты-медики, не пострадали.
Авария произошла, когда водитель автобуса не справился с управлением на крутой улице - он сначала выехал на встречную полосу, а затем продолжил движение по тротуару и въехал в торговый центр.
По информации СМИ, у автобуса не сработали тормоза.
Мэр объявил в городе трехдневный траур. Полиция начала расследовать обстоятельства произошедшего.
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