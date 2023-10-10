В Латвии - больше всего вакансий среди стран Балтии

"Хотя большее количество вакансий может свидетельствовать о позитивных тенденциях в экономике и расширении возможностей для ищущих работу людей, оно также может указывать на потенциальную нехватку рабочей силы в определенных отраслях и категориях", - говорит руководитель отдела маркетинга и коммуникаций компании CV-Online Latvia Криста Розиня.

Во втором квартале этого года в Латвии было 2,8% вакансий, в Литве - 2%, а в Эстонии - всего 1,8%.

Уровень вакансий в странах Балтии различается по нескольким причинам.

Во-первых, как поясняет директор по маркетингу компании WorkingDay Latvia Марис Силиниекс, это связано с экономическим ростом страны, что способствует появлению новых рабочих мест, поскольку предприятия расширяют производственные мощности и открывают новые филиалы.

На количество вакансий также влияет выход на рынок крупных компаний. Недавний пример в Латвии - сеть магазинов Lidl.

"Количество вакансий зависит и от отрасли. На это влияет уровень зарплат или нехватка специалистов в конкретной сфере, если отрасль растет быстрее, чем учебные заведения могут обеспечить рынок труда нужными специалистами. Например, в области информационных технологий спрос на специалистов настолько высок, что в некоторых случаях работодатели берут на работу студентов последних курсов", - говорит Силиниекс.

В Риге, где 31 августа уровень безработицы составлял 4,4%, уже ощущается нехватка рабочих рук. Найти подходящего работника в столице непросто и долго - в зависимости от должности и специальности это может занять от двух недель до полугода.