В странах Балтии выросла оптовая цена на электроэнергию

Как отметил ее руководитель Мартинас Гига, рост цен в странах Балтии связан с трехнедельным незапланированным отключением линии NordBalt между Швецией и Литвой.

"В результате перетоки электроэнергии из шведской торговой зоны SE4 в страны Балтии снизились на 66%, что было лишь частично компенсировано ростом перетоков из Финляндии и Польши на 28%. В сентябре выработка солнечной энергии в странах Балтии снизилась на 15% по сравнению с августом, но выработка ветровой энергии выросла на 20%", - отметил Гига.

В сентябре потребление электроэнергии в странах Балтии составило 1 936 ГВт-ч, что на 3% меньше, чем в прошлом году: в Литве оно не изменилось (899 ГВт-ч), в Латвии снизилось на 5% (476 ГВт-ч), а в Эстонии - на 6% (561 ГВт-ч).

В сентябре в трех странах было произведено 1038 ГВт-ч электроэнергии, что на 5% больше, чем в августе: в Литве объемы выработки не изменились и составили 463 ГВт-ч, в Латвии выросли на 19% до 245 ГВт-ч, в Эстонии - на 2% до 331 ГВт-ч. В сентябре страны в совокупности произвели 54% необходимой им электроэнергии: Литва и Латвия - по 51%, Эстония - 59%.