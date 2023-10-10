ХАМАС обстрелял Ашкелон сотнями ракет

Вечером во вторник, 10 октября, ХАМАС выпустил более 100 ракет в сторону города Ашкелона, об этом сообщает Русская служба BBC.
Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, звучат в Ашкелоне на юге Израиля и прилегающих к сектору Газа районах, сообщила Армия обороны Израиля.
"Мы сидим в убежище вместе с местными жителями. Все смотрят на свои телефоны и с тревогой ждут, что будет дальше. За последние несколько минут мы слышали еще несколько взрывов", - рассказал корреспондент BBC.
Напомним, что в 17:00 по местному времени истек срок, установленный ХАМАС, после которого группировка грозила атаковать израильский Ашкелон в ответ на удары Израиля по Газе.
"Мы нанесли крупный ракетный удар сотнями ракет по оккупированному Ашкелону в ответ на насильственное перемещение мирных жителей сектора Газа", - говорится в заявлении ХАМАС.
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