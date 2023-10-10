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ХАМАС обстрелял Ашкелон сотнями ракет

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ХАМАС обстреливает Ашкелон
ХАМАС обстреливает Ашкелон Фото: Скриншот с Telegram канала Редакция

Вечером во вторник, 10 октября, ХАМАС выпустил более 100 ракет в сторону города Ашкелона, об этом сообщает Русская служба BBC.

Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, звучат в Ашкелоне на юге Израиля и прилегающих к сектору Газа районах, сообщила Армия обороны Израиля.

"Мы сидим в убежище вместе с местными жителями. Все смотрят на свои телефоны и с тревогой ждут, что будет дальше. За последние несколько минут мы слышали еще несколько взрывов", - рассказал корреспондент BBC.

Напомним, что в 17:00 по местному времени истек срок, установленный ХАМАС, после которого группировка грозила атаковать израильский Ашкелон в ответ на удары Израиля по Газе.

"Мы нанесли крупный ракетный удар сотнями ракет по оккупированному Ашкелону в ответ на насильственное перемещение мирных жителей сектора Газа", - говорится в заявлении ХАМАС.

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