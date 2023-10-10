Выросла стоимость экспорта латвийских товаров в Россию и Беларусь

В то же время из России товары в августе этого года импортированы на сумму 56,126 млн евро, что на 79,6% больше, чем в июле, но на 74,6% меньше, чем в августе прошлого года, тогда как стоимость импорта товаров из Беларуси составила 16,141 млн евро, что больше на 20,4%, а по сравнению с августом прошлого года - на 35,4%.

В ЦСУ отметили, что на снижение импорта из России в августе 2023 года по сравнению с августом 2022 года в первую очередь повлияло сокращение импорта минеральных продуктов (главным образом, природного газа в газообразном состоянии и электроэнергии) на 160,8 млн евро (-87,6%). На росте импорта из Беларуси в основном сказался рост импорта животных или растительных жиров и масел на 3,7 млн евро.

Из Украины в Латвию в августе этого года товары ввезены на сумму 28,645 млн евро, что на 4,1% меньше, чем в июле, но на 1,5% больше, чем в августе прошлого года.

В августе 2023 года по сравнению с августом 2022 года на снижение импорта из Украины преимущественно повлияло сокращение импорта продукции химической промышленности и смежных с ней отраслей (в основном диагностических или лабораторных реагентов на основе или без нее) на 1,1 млн евро (-19,7%).

В августе важнейшими партнерами Латвии по экспорту были Литва (19,3% общего объема экспорта), Эстония (11,9%), Германия (7,2%) и Россия (6,7%), а важнейшими партнерами по импорту - Литва (24,1% общего объема импорта), Польша (10,7%), Германия (10,4%) и Эстония (9,4%).