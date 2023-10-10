Выросла стоимость экспорта латвийских товаров в Россию и Беларусь

Стоимость экспорта латвийских товаров в Россию в августе этого года по сравнению с августом прошлого года выросла на 2%, тогда как стоимость экспорта товаров в Белоруссию - на 5,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
В управлении отметили, что на рост экспорта в Россию в первую очередь повлиял рост экспорта изделий пищевой промышленности (в основном виски) на 7,7 млн евро (+23,6%), в то время как рост экспорта в Беларусь обусловлен увеличением экспорта транспортных средств и их оснащения на 0,7 млн евро.
По сравнению с июлем стоимость экспорта латвийских товаров в Россию увеличилась на 15,3%, а стоимость экспорта товаров в Беларусь - на 22,9%.
В августе 2023 года экспорт латвийских товаров в Россию составил 98,017 млн евро - 6,7% общего объема экспорта, а экспорт товаров в Беларусь - 13,929 млн евро, (0,9% общего объема экспорта).
Согласно данным ЦСУ, стоимость экспорта товаров в Украину в августе составила 20,786 млн евро, или 1,4% общего объема. По сравнению с июлем стоимость экспорта в Украину снизилась на 71,7%, а по сравнению с августом прошлого года - на 63,6%.
В статистическом управлении пояснили, что на снижение экспорта в Украину в августе 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2022 года больше всего повлияло сокращение экспорта минеральных продуктов на 13,9 млн евро, или 86,2%.
В то же время из России товары в августе этого года импортированы на сумму 56,126 млн евро, что на 79,6% больше, чем в июле, но на 74,6% меньше, чем в августе прошлого года, тогда как стоимость импорта товаров из Беларуси составила 16,141 млн евро, что больше на 20,4%, а по сравнению с августом прошлого года - на 35,4%.
В ЦСУ отметили, что на снижение импорта из России в августе 2023 года по сравнению с августом 2022 года в первую очередь повлияло сокращение импорта минеральных продуктов (главным образом, природного газа в газообразном состоянии и электроэнергии) на 160,8 млн евро (-87,6%). На росте импорта из Беларуси в основном сказался рост импорта животных или растительных жиров и масел на 3,7 млн евро.
Из Украины в Латвию в августе этого года товары ввезены на сумму 28,645 млн евро, что на 4,1% меньше, чем в июле, но на 1,5% больше, чем в августе прошлого года.
В августе 2023 года по сравнению с августом 2022 года на снижение импорта из Украины преимущественно повлияло сокращение импорта продукции химической промышленности и смежных с ней отраслей (в основном диагностических или лабораторных реагентов на основе или без нее) на 1,1 млн евро (-19,7%).
В августе важнейшими партнерами Латвии по экспорту были Литва (19,3% общего объема экспорта), Эстония (11,9%), Германия (7,2%) и Россия (6,7%), а важнейшими партнерами по импорту - Литва (24,1% общего объема импорта), Польша (10,7%), Германия (10,4%) и Эстония (9,4%).
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