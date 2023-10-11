В 2022 году Латвия оказалась первой в мире по доходам от экспорта пшеницы на человека

Из прогнозов, сделанных специалистами в начале октября, следует, что в этом году в целом урожай озимой пшеницы составит 4,22 тонны с гектара (т/га), что меньше, чем в 2022 году (4,99 т/га). Посевные площади озимых в этом году (503,5 тыс. га) даже уменьшились по сравнению с 2022 годом, когда было засеяно 511,8 тыс. га. В свою очередь, площади яровых увеличились с 268,3 тыс. га в 2022 году до 285,77 тыс. га в этом году, так как во многих регионах Видземе и Латгале климатические условия существенно повлияли на зимовку озимых.

В этом году зимой почва полностью не промерзла, а снежный покров держался всего около двух месяцев. Чрезмерная влажность весной уничтожила часть урожая озимых, и их пришлось пересеивать яровыми. В первой половине лета была засуха, а во второй половине - обильные осадки, которые не способствовали урожаю зерновых культур и затрудняли уборку урожая. В Земгале, где погода в этом году была более благоприятной, 7 августа град разорил многие еще не убранные поля. Гроза уничтожила еще не собранные зерновые поля и на севере и северо-востоке Курземе.

А между тем, в 2022 году по доходам от экспорта пшеницы на душу населения Латвия оказалась на первом месте в мире (482 евро), опередив Австралию (374 евро на жителя). Литва с 344 евро на душу населения заняла третье место. Значительный экспорт пшеницы относительно численности населения наблюдался также в таких странах, как Болгария (215 евро), Канада (195 евро), Эстония (146 евро), Румыния (106 евро), Франция (104 евро), Казахстан (94 евро), Словакия (71 евро), Венгрия (71 евро), Чехия (69 евро), Украина (67 евро), Уругвай (65 евро), Аргентина (64 евро), Хорватия (52 евро) и Россия (45,26 евро).