"Часть обедов осталась на столе": из-за спам-атак тысячи евро выкинуты в мусор

Несмотря на заявления Госполиции о низком уровне угрозы после полученных спамовых писем о "минировании", некоторые учебные заведения на этой неделе все же прибегли к эвакуации. Неочевидный побочный эффект - приготовленные обеды в эвакуированных школах и детских садах так и остались нетронутыми.
Во вторник, 10 октября, примерно 300 школ по всей Латвии получили на электронную почту письма с угрозами о том, что здания заминированы. Рассылавший утверждал, что бомбы сдетонируют в 12:00. В результате ученики некоторых учебных заведений были эвакуированы.
Директор признался, что с финансовой точки зрения больше всех в этот день пострадали предприятия общественного питания. По его словам, потери составили тысячи евро.
"Из-за эвакуации большое количество учащихся Марупской государственной гимназии сегодня даже не обедали.
Во всей этой ситуации серьезно пострадали предприятия общественного питания. Они уже приготовили более 1000 обедов, и теперь большую часть, вероятно, придется выбросить", - выразил уверенность директор Марупской государственной гимназии.
RUS TVNET связался с представителями некоторых предприятий общественного питания, которые обслуживают школы, чтобы выслушать их мнение об эвакуации и узнать действительно ли они пострадали, как уверял директор Марупской гимназии.
Как сообщил представитель компании Daily (она же Baltic Restaurants Catering) Гунтис, ситуации в тот день были различными, так как некоторые школы, которые обслуживала компания, не были эвакуированы.
"В тех учебных заведениях, которые были эвакуированы, эвакуация сказалась [на бизнесе] по-разному: в одних местах дети уже поели, в других - частично, а есть места, которые были закрыты уже до обеда", - рассказал Гунтис.
При этом представитель компании ответил, что эвакуация сильно отразилась в финансовом плане, так как были приготовлены были не только комплексные обеды, но и блюда из меню по выбору.
"А в школах, где проводилась эвакуация, количество детей было меньше, чем обычно или даже значительно меньше", - отметил Гунтис.
Представитель компании Daily не смог назвать точную сумму убытков за один день, сказав, что они могут измеряться несколькими тысячами евро.
Он добавил, что в фирме еще не проводилось обсуждения того, могут ли возникшие затраты быть компенсированы Рижской думой или страховой компанией. Конкретный план дальнейших действий также еще не составлен.
Еще одна компания, которая предлагает услуги питания в некоторых школах Марупе и Кекавсого края, также подтвердила, что понесла убытки.
Агнесе, представитель SIA Aniva, отметила, что точную сумму затрат пока нельзя назвать, поскольку сотрудники каждого образовательного учреждения готовят акты на списанную продукцию.
"Часть приготовленных обедов осталась на столе, поскольку школьников эвакуировали прямо во время обеда", - рассказала Агнесе.
Представитель SIA Aniva отметила, что компания, вероятно, попросит муниципалитеты хотя бы частично покрыть эти расходы, чтобы убытки не пришлось нести исключительно компании.
"Мы очень надеемся, что ничего подобного больше не повторится и латвийское общество продолжит нормальную работу и школьную жизнь!" - эмоционально закончила Агнесе.
Представители Госполиции и региональных управлений образования договорились, что при получении угроз образовательные учреждения должны информировать об этом Государственную полицию и действовать в соответствии с ее рекомендациями.
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