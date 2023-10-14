"Часть обедов осталась на столе": из-за спам-атак тысячи евро выкинуты в мусор

"В тех учебных заведениях, которые были эвакуированы, эвакуация сказалась [на бизнесе] по-разному: в одних местах дети уже поели, в других - частично, а есть места, которые были закрыты уже до обеда", - рассказал Гунтис.

При этом представитель компании ответил, что эвакуация сильно отразилась в финансовом плане, так как были приготовлены были не только комплексные обеды, но и блюда из меню по выбору.

"А в школах, где проводилась эвакуация, количество детей было меньше, чем обычно или даже значительно меньше", - отметил Гунтис.

Представитель компании Daily не смог назвать точную сумму убытков за один день, сказав, что они могут измеряться несколькими тысячами евро.

Он добавил, что в фирме еще не проводилось обсуждения того, могут ли возникшие затраты быть компенсированы Рижской думой или страховой компанией. Конкретный план дальнейших действий также еще не составлен.

Еще одна компания, которая предлагает услуги питания в некоторых школах Марупе и Кекавсого края, также подтвердила, что понесла убытки.

Агнесе, представитель SIA Aniva, отметила, что точную сумму затрат пока нельзя назвать, поскольку сотрудники каждого образовательного учреждения готовят акты на списанную продукцию.

"Часть приготовленных обедов осталась на столе, поскольку школьников эвакуировали прямо во время обеда", - рассказала Агнесе.

Представитель SIA Aniva отметила, что компания, вероятно, попросит муниципалитеты хотя бы частично покрыть эти расходы, чтобы убытки не пришлось нести исключительно компании.

"Мы очень надеемся, что ничего подобного больше не повторится и латвийское общество продолжит нормальную работу и школьную жизнь!" - эмоционально закончила Агнесе.

Представители Госполиции и региональных управлений образования договорились, что при получении угроз образовательные учреждения должны информировать об этом Государственную полицию и действовать в соответствии с ее рекомендациями.