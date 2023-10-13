В большинстве стран ЕС, в том числе в наиболее состоятельных, применяется сниженная ставка НДС на продовольственные товары. Латвия, скорее всего, с 1 января 2024 года перестанет применять сниженную 5%-ную ставку этого налога на латвийские овощи и фрукты. Но и без этого, как показывает исследование компании BDO Latvia, ставка НДС на продукты в Латвии - одна из самых высоких в ЕС, как и в Болгарии, Дании, Эстонии и Литве, пишет Diena.
"Развитые страны применяют гораздо более низкую ставку НДС (Германия - 7%, Люксембург - 3%), чем Латвия, хотя могут позволить себе повысить ее, так как уровень жизни более высокий. Их жители могли бы выдержать более высокую налоговую нагрузку, но эти страны ЕС не спешат повышать ставки", - комментирует данные исследования руководитель налоговых проектов BDO Latvia" Артур Радзивильчук.
Он считает удивительным тот факт, что в странах Балтии не применяются сниженные ставки НДС на продукты питания. Таких ставок НДС нет и в Дании.
"Сложилась совершенно нелогичная картина - чем беднее страна, за исключением Дании, тем выше НДС на продукты питания", - отмечает представитель BDO Latvia.
Средняя месячная зарплата в Люксембурге, например, более чем в два раза выше, чем в Эстонии и тем более в Латвии, а ставка НДС на продукты питания в разы ниже.
"Директива ЕС об НДС позволяет государствам вводить сниженную ставку налога на продовольственные товары, за исключением алкогольных напитков, поэтому решение остается за правительством конкретного государства", - говорит Радзивильчук.
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