В большинстве стран ЕС, в том числе в наиболее состоятельных, применяется сниженная ставка НДС на продовольственные товары. Латвия, скорее всего, с 1 января 2024 года перестанет применять сниженную 5%-ную ставку этого налога на латвийские овощи и фрукты. Но и без этого, как показывает исследование компании BDO Latvia, ставка НДС на продукты в Латвии - одна из самых высоких в ЕС, как и в Болгарии, Дании, Эстонии и Литве, пишет Diena.