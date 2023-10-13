Финансовый кризис в Резекне: Минфин обратился в прокуратуру

11 октября в Минфине состоялось заседание постоянной комиссии по рассмотрению заявок о финансовой стабилизации самоуправлений, на котором были рассмотрены представленные самоуправлением финансовые документы.

Представители самоуправления подтвердили, что при принятии бюджета на 2023 год в нем не были предусмотрены все необходимые средства, в том числе для зарплат. Нехватка средств на оплату труда в ряде муниципальных учреждений составила 2,1 млн евро.

Как указал Минфин, не предусмотрев финансирование в бюджете, дума поставила под угрозу способность выполнять свои обязательства и обеспечивать автономные функции.

Кроме того, самоуправление заключило договоры о реализации ряда крупных инвестиционных проектов, не предусмотрев в бюджете средств на выполнение обязательств.

Минфин располагает документами, подтверждающими, что ответственные сотрудники самоуправления умышленно игнорировали нормативные акты, касающиеся финансового планирования. В соответствии с законом о бюджетах самоуправлений за организацию и управление процессом выполнения бюджета отвечает председатель думы.

До конца года Резекненскому самоуправлению для стабилизации финансового положения необходимо более 6 млн евро.

Государственный контроль начал проверку в самоуправлении, чтобы получить достоверную информацию о фактическом финансовом положении и процессе управления бюджетом. После получения от самоуправления дополнительной информации и заключения Госконтроля Минфин еще раз оценит ситуацию и ответственность должностных лиц думы.