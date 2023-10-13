Пт, 13.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Полиция ищет мужчину. Последний раз его видели садящимся в машину

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Полиция ищет мужчину.
Полиция ищет мужчину. Фото: No Valsts policijas rīcībā esošajiem materiāliem

Сотрудники полиции разыскивают пропавшего Мариса, 1972 года рождения.

Последний раз мужчину видели днем во вторник, 10 октября, на улице Аглонас в Риге, где он ​​сел в черную машину. С тех пор возможное местонахождение неизвестно.

Приметы: Круглая форма лица, лысина, зеленовато-серые глаза, носит очки, рост 168 - 170 см. Он был одет в коричневую куртку.

Госполиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении мужчины, позвонить по номеру 110.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх