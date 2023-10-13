Полиция ищет мужчину. Последний раз его видели садящимся в машину

Последний раз мужчину видели днем во вторник, 10 октября, на улице Аглонас в Риге, где он ​​сел в черную машину. С тех пор возможное местонахождение неизвестно.

Приметы: Круглая форма лица, лысина, зеленовато-серые глаза, носит очки, рост 168 - 170 см. Он был одет в коричневую куртку.

Госполиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении мужчины, позвонить по номеру 110.