Полиция ищет мужчину. Последний раз его видели садящимся в машину

Сотрудники полиции разыскивают пропавшего Мариса, 1972 года рождения.
Последний раз мужчину видели днем во вторник, 10 октября, на улице Аглонас в Риге, где он сел в черную машину. С тех пор возможное местонахождение неизвестно.
Приметы: Круглая форма лица, лысина, зеленовато-серые глаза, носит очки, рост 168 - 170 см. Он был одет в коричневую куртку.
Госполиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении мужчины, позвонить по номеру 110.
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