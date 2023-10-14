Белый дом: КНДР поставила России более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами

"Мы осуждаем (Северную Корею) за поставку этого военного оборудования России, - сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби, - Мы продолжим следить, не получит ли Россия дополнительные поставки вооружения".

На прошлой неделе телеканал CBS News со ссылкой на неназванного по имени американского чиновника сообщил, что Северная Корея начала передачу России артиллерии, чтобы та использовала ее в Украине.

Состоявшаяся в прошлом месяце встреча Кима и Путина усилила опасения Запада, что Москва и Пхеньян проигнорируют санкции и заключат сделку по продаже оружия.

Северная Корея, которую США ранее уже обвинял в поставке боеприпасов ЧВК "Вагнер", массово производит оружие, и известно, что она хранит большие запасы военного имущества советского периода, однако его состояние неизвестно.

Россия в этом году увеличила производство снарядов до прогнозируемых 2,5 миллионов, однако аналитики допускают, что это может не удовлетворить кк потребности на поле боя. Согласно данным Украины, российские силы в день выпускают порядка 60 000 снарядов.

На Россию и Северную Корею, которые исторически являются союзниками, наложены глобальные санкции - на Москву за вторжение в Украину, а на Пхеньян за испытания ядерного оружия.

Белый дом сообщил, что любой экспорт вооружения из Северной Кореи в России "прямым образом нарушает несколько резолюций Совбеза ООН, в том числе резолюции, за принятие которых голосовала и сама Россия".