МИД Словакии объявил о вмешательстве РФ в выборы: из страны выдворен дипломат

Бывший министр обороны Ярослав Надь заявил, что это лишь верхушка айсберга.

Подробнее об этой ситуации Влаховский рассказал в интервью газете Denník N, заявив, что все выяснилось благодаря работе секретной службы. "Этот дипломат или человек с дипломатическим прикрытием имел здесь хорошо развитую сеть партнеров по сотрудничеству, и пытался влиять на общественное мнение и ситуацию перед выборами", - сказал Влаховский.

На состоявшихся 30 сентября досрочных выборах в словацкий парламент победила партия Smer во главе с бывшим премьер-министром Робертом Фицо, которая была исключена из Европейской социалистической партии (EPS) за то, что Фицо настаивает на прекращении военной помощи Украине. Риторика Фицо также сильно пророссийская. Например, в опубликованном на прошлой неделе посте Фицо вновь заявил, что корни войны в Украине можно проследить еще в 2014 году, когда "украинские фашисты убивали мирных жителей русской национальности".

Комментируя ситуацию, Надь заявил, что вмешательство России в политику Словакии включает в себя финансирование пророссийских СМИ и "фабрик троллей", тайное финансирование муниципалитетов по всей Словакии и "значительное участие российских спецслужб".

Перед выборами глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что либеральная партия "Прогрессивная Словакия" является агентом США и что Вашингтон "усилил свое вмешательство во внутриполитическую ситуацию Словакии". Словакия же обвинила Москву во вмешательстве в выборы и вызвала посла России Игоря Братчикова, чтобы выразить соответствующий протест.

Влаховский подчеркнул, что Словакия не заинтересована в подобных действиях и всегда будет защищаться и действовать.