МИД Словакии объявил о вмешательстве РФ в выборы: из страны выдворен дипломат

Из Словакии выдворен человек, который под видом дипломата пытался повлиять на результаты выборов, которые были бы на руку Москве, сообщил министр иностранных дел Словакии Мирослав Влаховский.
Бывший министр обороны Ярослав Надь заявил, что это лишь верхушка айсберга.
Подробнее об этой ситуации Влаховский рассказал в интервью газете Denník N, заявив, что все выяснилось благодаря работе секретной службы. "Этот дипломат или человек с дипломатическим прикрытием имел здесь хорошо развитую сеть партнеров по сотрудничеству, и пытался влиять на общественное мнение и ситуацию перед выборами", - сказал Влаховский.
На состоявшихся 30 сентября досрочных выборах в словацкий парламент победила партия Smer во главе с бывшим премьер-министром Робертом Фицо, которая была исключена из Европейской социалистической партии (EPS) за то, что Фицо настаивает на прекращении военной помощи Украине. Риторика Фицо также сильно пророссийская. Например, в опубликованном на прошлой неделе посте Фицо вновь заявил, что корни войны в Украине можно проследить еще в 2014 году, когда "украинские фашисты убивали мирных жителей русской национальности".
Комментируя ситуацию, Надь заявил, что вмешательство России в политику Словакии включает в себя финансирование пророссийских СМИ и "фабрик троллей", тайное финансирование муниципалитетов по всей Словакии и "значительное участие российских спецслужб".
Перед выборами глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что либеральная партия "Прогрессивная Словакия" является агентом США и что Вашингтон "усилил свое вмешательство во внутриполитическую ситуацию Словакии". Словакия же обвинила Москву во вмешательстве в выборы и вызвала посла России Игоря Братчикова, чтобы выразить соответствующий протест.
Влаховский подчеркнул, что Словакия не заинтересована в подобных действиях и всегда будет защищаться и действовать.
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