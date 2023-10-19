В Огре микроавтобус столкнулся с автомобилем пожарных. Пострадал один человек

Утром в среду в Огре произошла авария - микроавтобус столкнулся с автомобилем пожарных, который ехал на вызов. Тяжело пострадал один человек, сообщает передача Degpunktā.
Как указывает передача, водитель Renault, скорее всего, не заметил транспорт Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), и автомобили столкнулись на перекрестке улиц Ауструму и Даугавпилс.
По словам очевидцев, водитель микроавтобуса после аварии оказался на дороге. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В VUGD передаче рассказали, что в момент аварии бригада спешила на вызов. В данный момент известно, что водитель Пожарно-спасательной службы действовал по правилам дорожного движения. В автомобиле пожарных были включены звуковые и световые сигналы.
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