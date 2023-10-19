США предупредили своих граждан по всему миру об опасности

В четверг, 19 октября, Госдепартамент США сделал заявление о "всемирном предостережении в области безопасности", в котором предупредил всех граждан США, находящихся за рубежом, о риске возможных нападений. Об этом сообщает Русская служба BBC.
"В силу возросшей напряженности в различных местах по всему миру, потенциала террористических актов, демонстраций или актов насилия против граждан и интересов США Государственный департамент рекомендует американским гражданам за границей проявлять повышенную осторожность", - приводит слова Госдепартамента США Русская служба BBC.
Граждане США должны проявлять бдительность, когда будут посещать туристические места, им также нужно подписаться на рассылку оперативной информации и предупреждений.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!