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США предупредили своих граждан по всему миру об опасности

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден Фото: Fotophoto/Shutterstock

В четверг, 19 октября, Госдепартамент США сделал заявление о "всемирном предостережении в области безопасности", в котором предупредил всех граждан США, находящихся за рубежом, о риске возможных нападений. Об этом сообщает Русская служба BBC.

"В силу возросшей напряженности в различных местах по всему миру, потенциала террористических актов, демонстраций или актов насилия против граждан и интересов США Государственный департамент рекомендует американским гражданам за границей проявлять повышенную осторожность", - приводит слова Госдепартамента США Русская служба BBC.

Граждане США должны проявлять бдительность, когда будут посещать туристические места, им также нужно подписаться на рассылку оперативной информации и предупреждений.

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