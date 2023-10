Видео ⟩ За занавесом: россияне очерняют Эвику Силиню и защищают палестинцев

В свою очередь, The New York Times отмечает, что одним из последствий российского вторжения в Украину стал рост антисемитизма в стране-агрессоре. "Изменение отношения господина Путина к Израилю имеет четкие геополитические причины. На Ближнем Востоке, где Россия уже долгое время пыталась взять на себя роль серого кардинала и наладить отношения со всеми сильнейшими державами, теперь Москва подчиняется Ирану - злейшему врагу Израиля - как одному из главных поставщиков оружия для войны в Украине", - пишет The New York Times.