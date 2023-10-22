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Литва рассказала, когда начнет курсировать поезд Вильнюс - Рига

rus.tvnet.lv/LETA
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Поезд. Иллюстративное фото.
Поезд. Иллюстративное фото. Фото: Sintija Zandersone/LETA

Пассажирский поезд Вильнюс-Рига начнет курсировать в начале следующего года, сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Литвы.

Министр Марюс Скуодис сообщил, что поезд пойдет через литовский Шяуляй, а вопрос латвийского Даугавпилса в маршруте обсуждается.

"Самоуправления северной Литвы проявляют большой интерес и желание, чтобы пассажирский поезд Вильнюс-Рига следовал через Шяуляй, параллельно ведутся дискуссии о возобновлении движения поездов в Даугавпилс. Я верю, что вместе с моими коллегами мы найдем лучшее решение", - сказал Скуодис.

По его словам, необходимые соглашения между литовскими и латвийскими компаниями будут заключены в ближайшее время.

В пятницу, 20 октября, министры транспорта стран Балтии договорились в Риге о более быстром внедрении железной дороги с европейским типом колеи Rail Baltica, сообщило министерство.

По данным Минтранса, весь проект Rail Baltica, соединяющий страны Балтии с Европой, планируется завершить в 2030 году, а соединение литовских и польских железнодорожных путей ожидается в 2028 году.

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