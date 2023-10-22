СМИ: исследование раскрыло неожиданную правду о туалетной бумаге

Туалетная бумага есть практически в каждом доме. Однако ее использование не так гигиенично, как можно подумать, пишет издание The New York Post.
Исследование, проведенное в 2022 году, показало, что использование туалетной бумаги в действительности гораздо не так уж и гигиенично.
Сравнив использование бумаги и биде, авторы исследования пришли к выводу, что при использовании биде в организм попадает гораздо меньше микробов.
Хотя технология подачи воды для биде может показаться пугающей, на самом деле она разработана для того, чтобы обеспечить более мягкую и гигиеничную альтернативу туалетной бумаге. Американский врач отмечает, что этот вариант отлично подходит для тех, у кого после использования туалетной бумаги становится сухая кожа.
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