Вс, 22.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

СМИ: исследование раскрыло неожиданную правду о туалетной бумаге

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Исследование раскрыло неожиданную правду о туалетной бумаге
Исследование раскрыло неожиданную правду о туалетной бумаге Фото: Pixel-Shot/Shutterstock

Туалетная бумага есть практически в каждом доме. Однако ее использование не так гигиенично, как можно подумать, пишет издание The New York Post.

Исследование, проведенное в 2022 году, показало, что использование туалетной бумаги в действительности гораздо не так уж и гигиенично.

Сравнив использование бумаги и биде, авторы исследования пришли к выводу, что при использовании биде в организм попадает гораздо меньше микробов.

Хотя технология подачи воды для биде может показаться пугающей, на самом деле она разработана для того, чтобы обеспечить более мягкую и гигиеничную альтернативу туалетной бумаге. Американский врач отмечает, что этот вариант отлично подходит для тех, у кого после использования туалетной бумаги становится сухая кожа. 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх