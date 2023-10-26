Министр земледелия: субсидии не могут стать постоянным доходом

В качестве примера он привел ситуацию, сложившуюся в молочной отрасли в этом году.

"Будь то кризис на рынке или климатические условия, мы помогаем, но в хорошие годы, когда цены хорошие, условия хорошие, поддержка не должна быть такой высокой, как обычно. Тогда это будет подушка безопасности, и фермеры будут знать, что государство и ЕС приходят им на помощь в трудные времена", - пояснил Краузе.

По его мнению, неправильный подход заключается в том, что фермерские хозяйства из года в год используют поддержку ЕС и государства для повседневных расходов, а не для инвестиций.

"Важно, чтобы наши хозяйства развивались и были современными. Мы живем в то время, когда современные технологии приходят и в сельское хозяйство, и без них нам не обойтись", - сказал министр.

В то же время он заявил, что готов объяснить фермерам, при каких обстоятельствах они могут претендовать на поддержку.