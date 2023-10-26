В Латвии значительно сократилось производство пива

За восемь месяцев в Латвию было ввезено 77,711 млн литров пива, что на 12% больше, чем за восемь месяцев 2022 года.

За этот период в Латвии было передано на реализацию 89,906 млн литров пива, что на 6,6% меньше, чем за восемь месяцев 2022 года.

Объем экспорта пива из Латвии за восемь месяцев увеличился на 22,4%: в то время как за восемь месяцев 2022 года из Латвии было экспортировано 33,174 млн литров пива, за восемь месяцев 2023 года экспортировано уже 40,589 млн литров пива.

Как сообщалось, в 2022 году в Латвии было произведено 87,279 млн литров пива, что на 13,3% больше, чем в 2021 году. В 2022 году в Латвию было ввезено 104,598 млн литров пива, что на 18% больше, чем в 2021 году.